Міжнародний суд ООН вимагає від Росії припинити війну проти України.

Попри те, що рішення суду є обов’язковим для виконання, Москва вже дала зрозуміти, що проіґнорує його.

Джоан Доногью

Міжнародний суд ООН в Гаазі у середу, 16 березня, ухвалив вимогу до Росії негайно припинити військове вторгнення в Україну. «Російська Федерація повинна негайно зупинити військові дії, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України», – йдеться в ухвалі суду, яку цитує телерадіокомпанія Deutsche Welle. Представники Росії на оголошенні постанови були відсутні.

Таким чином Міжнародний суд ООН задовольнив позов України, з яким вона звернулася два тижні тому, поскаржившись на порушення Росією ухваленої у 1948 році Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього. Головуюча суддя Джоан Доногью (Joan Donoghue) заявила, що «насильство має припинитися, оскільки ці воєнні дії призводять до незліченної кількості вбитих та поранених».

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення суду. «Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії у Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну», – написав Зеленський у Twitter. За його словами, іґнорування Росією рішення призведе до ще більшої її ізоляції.

Рішення Міжнародного суду ООН є обов'язковим до виконання, проте експерти сумніваються, що Росія його виконає, вказуючи на те, що представники Москви бойкотували засідання суду. Окрім того, МЗС Росії вже відреагувало на вердикт, заявивши, що суд «не має юрисдикції», оскільки запит України виходить за рамки Конвенції ООН про геноцид 1948 року, на якій вона базувала свою справу. Далі Росія заявила, що «вона діяла в порядку самооборони», щоб виправдати своє вторгнення в Україну.

Українська ж сторона заявила, що не виявлено жодних доказів того, що Україна вчиняла чи планувала напади, які можна було б розцінити як злочини проти людяності.

Міжнародний суд не має засобів для примусу сторони, що програла суперечку, до виконання вердикту. Проте він може стати знаковим для посилення міжнародного тиску на Росію.

Нинішнє рішення суду є попереднім. Остаточна постанова буде винесена після основного розгляду, на який можуть знадобитися роки.