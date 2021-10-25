Напад на прикордонників: Один зі співробітників СБУ визнав свою провину.

 

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох співробітників Служби безпеки України, котрі у липні 2021 року напали на прикордонників, побили їх та відібрали зброю. Один із бійців СБУ визнав провину, його вже засудили.

 

 

Про це повідомили у пресовій службі ДБР.

 

Згідно з інформацією слідства, йдеться про начальника районного відділу СБУ в Сумській області та його колегу. Слідство встановило, що під час відпочинку на озері вони вирішили напасти на прикордонників, які охороняли кордон, і заволодіти їхньою зброєю з боєприпасами. Сталося це вночі 18 липня 2021 року.

 

Зловмисники заблокували службовий автомобіль військових, побили їх, після чого викрали два автомати АКС-74, бойові набої та втекли.

 

Згодом нападників затримали та повідомили їм про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).

 

У ДБР зазначають, що один із працівників СБУ повністю визнав свою провину. Він уклав угоду з прокурором. Краснопільський районний суд Сумської області вже засудив його до 5 років позбавлення волі (з іспитовим строком 3 роки), позбавлення військового звання лейтенанта та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України.

 

Щодо іншого нападника досудове розслідування також закінчили. Наразі відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт скерують до суду.

 

25.10.2021

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