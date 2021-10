Дональд Трамп запускає власну соцмережу.

Експрезидент США стверджує, що таким чином боротиметься з «тиранією найбільших технологічних компаній».

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що запускає власну соціальну мережу під назвою Truth Social. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Вона належатиме компанії Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG).

Нагадаємо, що на початку поточного року екаунти Дональдва Трампа заблокували провідні соціальні мережі, передовсім Twitter і Facebook. Також йому заборонили викладати відео на YouTube. Це сталося після штурму Капітолію шостого січня, який було спровоковано, зокрема й дописами тодішнього президента в соцмережах.

Експрезидент заявив, що створює власну соціальну мережу, аби таким чином «боротися з тиранією найбільших технологічних компаній». Їх він звинувачує в цензурі і замовчуванні думки опозиції в США.

«Ми живемо в світі, де "Талібан" широко репрезентований у Twitter. І в той же час вашого улюбленого американського президента позбавили голосу», – зазначив Трамп.

Передбачається, що Truth Social почне працювати вже в листопаді. Проте на початках зареєструватися в ній можна буде тільки на запрошення.

А вже на початку 2022 року мережа повинна запрацювати повноцінно, стверджують представники TMTG. Компанія заявила також про намір запустити платний сервіс стрімінгу відео.

Нагадаємо, що початку цього року Трамп вже запускав вебсайт From the Desk of Donald J Trump («З робочого столу Дональда Трампа), про який говорив як про блоговий. Проте через місяць після запуску сайт перестав функціонувати.