Соціологія: "Європейська солідарність" вирівнялася зі "Слугою народу".

 

Соціологічне опитування Київского міжнародного інституту соціології зафіксувало, що рейтинг партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка випередив рейтинг партії Володимира Зеленського "Слуги народу".

 

 

Згідно з результатами опитування, опублікованими на сайті КМІСу, за "Європейську соліданість" проголосувало би 15,7% респондентів серед тих, хто визначився з вибором, натомість за "Слугу народу" - 15.5%.

 

Близькими до двійки лідерів є "Батьківщина" (13,6%) та "ОПЗЖ" (13%).

 

Виборчий бар'єр також долають "Сила і честь" (8,6%), "Наші" (5,7%), Радикальна партія (5,6%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,6%).

 

Близько до 5-відсоткового порогу розташувалася і "Свобода" (4,4%).

 

Експерт КМІСу Антон Грушецький заявив, що в Україні складається "невизначена та динамічна ситуація з електоральним домінуванням чотирьох політичних сил". "Партії йдуть щільно, і відрив між ними досить незначний, у цьому опитуванні – у межах статистичної похибки. Різниця для топ-4 партій між партіями з відносно найбільшою/найменшою підтримкою є всього 2,4% серед усіх респондентів. Фактично, є чотири політичні гравці з досить близькою підтримкою, чий порядок за результатами опитування може варіюватися залежно від методичних факторів (наприклад, метод опитування) та поточних контекстних умов (наприклад, щойно оприлюднене резонансне розслідування, яке може спочатку мати вплив, але потім ситуація може повернутися до попереднього стану або зафіксуватися на поточному рівні)".

 

Грушецький звернув увагу, що опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю. "Респонденти, опитані методом телефонних інтерв’ю, більш заможні, мають дещо вищий рівень освіти і дещо більш активні, ніж респонденти, опитані методом особистих інтерв’ю". - зазначив соціолог.

 

Інформація про дослідження. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки 15-18 жовтня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються урядом України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

 

21.10.2021

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