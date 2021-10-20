Біля Львова відкриють туристичну локацію «На Унтервалю».

У селі Підгайчики, що біля Львова, у неділю, 24 жовтня, відкриють оновлену туристичну локацію «На Унтервалю», яка знайомитиме із мультикультурним минулим галицького села, де упродовж 150 років – до 1939 року – компактно розвивались чотири культури: українська, німецька, єврейська та польська.

У музейно-культурному центрі у Підгайчиках поєднали музей, громадський центр, подієвий майданчик та мистецьку галерею у коморі. Для експозиції у музеї місцеві активісти зібрали чимало предметів побуту, культових речей, меблів, стародруків, загалом понад 100 унікальних експонатів.

Інтерактивна експозиція на модульному виставковому обладнанні з професійним освітленням відтворює деталі кулінарних, обрядових та релігійних традицій чотирьох культур, які були тут колись. Для гостей облаштували сучасну фотозону з використанням предметів спадщини. Надалі планують проводити майстеркласи з приготування та дегустації цікавинок місцевої кухні.

Для аудіоподорожі локацією створили аудіогід, у якому українською, німецькою та англійською мовами персонажі Рудольф та Кароліна розповідають про історію села. Ним можна буде скористатись зі свого ґаджету на вулиці, а також у трьох виставкових просторах всередині, зісканувавши відповідний QR-код.

«Ми розповідаємо та презентуємо побут українців, німців, поляків та євреїв, які жили тут до Другої світової війни. Розповімо історію домівок, покажемо, хто тут мешкав раніше, як вони взаємодіяли та що залишили й досі у традиціях, ландшафті, ментальності. Тут можна буде пізнати та переосмислити своє минуле», – розповів керівник проєкту Станіслав Клосовський.

За його словами, це буде нова локація для туризму, особливо цікава для тих, хто їде на екскурсію до Золочівського замку, Глинянського музею чи, наприклад, Унівської лаври.

Станіслав Клосовський розповів, що створенню локації «На Унтервалю» передували екскурси в історію села.

«Ми надихалися досвідом минулого, досліджували громадські рухи та товариства в Підгайчиках 100 років тому і були вражені їхньою чисельністю та активністю. Водночас, подорожуючи Європою, побачили багато прикладів, як поєднати в одному просторі живу історію та місце для розвитку громади, сучасне, цікаве. Це натхнення і вилилось у створення музейно-культурного центру «На Унтервалю», – сказав він.

Проєкт реекспозиції Музейно-культурного центру «На Унтервалю» реалізували в межах партнерської програми «Культура. Туризм. Регіони» Українського культурного фонду та Державного агентства розвитку туризму.

Для довідки. До 1939 року на території сучасних Підгайчиків було два поселення: українські Підгайчики та німецький Унтервальден. Там одночасно мешкали чотири нації: українці, німці, євреї на поляки. Під час Другої світової війни звідти примусово виселили німців та поляків, а євреїв знищили під час Голокосту. Відтоді майже 40% села стояли пусткою. Через політику Радянського Союзу німецький Унтервальден спочатку перейменували в Підлісне, а потім приєднали до села Підгайчики. Релігійні споруди німців, євреїв та поляків знищили або перетворили на склади та майстерні, а в їхні будинки поселили депортованих українців. Таким чином етнічний склад села та регіону кардинально змінився. Більше ніж 50 років колишні мешканці Галичини не могли повернутися додому. Так тривало аж до 90-х років, коки Україна повернула незалежність. Мультикультурний дискурс Галичини знову став актуальним у період 2010-х років. З 2016 року Підгайчики відвідують нащадки примусово виселених німців. Тоді ж розпочалась ініціатива з порятунку давнього німецького кладовища, що переросла у створенняя локального музейно-культурного центру.

Фото facebook.com/uwculturalhouse, facebook.com/Ua.Ridna