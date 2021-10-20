На Франківщині слідчі затримали керівника обласного управління Держпраці.

На Франківщині слідчі Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та прокуратури затримали керівника обласного управління Держпраці за отримання хабаря. Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

«Посадовець вимагав від представника товариства, який проводить навчання з питань охорони праці, неправомірну вигоду за створення комісій, навчання та перевірки знань з питань охорони праці й підписання посвідчень про здачу навчального матеріалу», – зазначено у повідомленні.

За інформацією прокуратури, на початку вересня керівник обласного управління Держпраці через посередника отримав частину хабаря – 28 тисяч 500 гривень за підписані 114 посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці. У вівторок, 19 жовтня 2021 року, посадовець отримав решту суми – 39 тисяч гривень за 147 посвідчень. Після цього його затримали слідчі територіалнього управління ДБР та СБУ за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене службовою особою, котра займає відповідалнье становище. Також йдеться про відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу.

Журналісти місцевого видання «Галка» і «Суспільного», посилаючись на власні джерела, повідомили, що правохоронці затримали власне керівника управління Державної праці в Івано-Франківській області Ігоря Росипайла.

Відомо, що Ігор Росипайло упродовж 2010-2015 років був депутатом Івано-Франківської міської ради, заступником голови постійної депутатської комісії з питань промисловості, підприємництва, стратегічного розвитку міста, інвестицій та туризму. Управління Держпраці в Івано-Франківській області очолює з 2015 року.

Фото facebook.com/IRosypailo, galka.if.ua