Рівень невдоволення Зеленським зріс до рекордних цифр.

 

Рівень невдоволення українськими виборцями Президентом Володимиром Зеленським продовжує зростати. Згідно з вересневим опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", діяльністю керівника держави задоволений кожен третій респондент – 35%. Натомість абсолютна більшість – 57% – не схвалює роботи Президента.

 

Діяльністю Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 23%, не задоволені – 55%. Роботу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля схвалюють лише 14% українців, не схвалюють – 59%.

 

Рівень сатисфакції від роботи уряду та парламенту ще нижчий.

 

 

 

Рівень довіри до Володимира Зеленського дещо вищий – 41% (згрубша 5% респондентів продовжують довіряюти йому, попри несхвалення самої роботи).

 

Водночас Зеленський втратив статус політика, котрий має найнижчий рівень недовіри в Україні. Тепер Зеленському не довіряє 53% опитаних. Натомість Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову не довіряє 47%.

 

 

68% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямі, 18% оцінюють вектор розвитку справ як правильний.

 

63% зауважили, що економічне становище України за минулі пів року погіршилося. Оцінюючи найближче майбутнє, 32% не очікують жодних змін у економічному становищі країни у наступні пів року, 43% очікують погіршення.

 

 

Політичний рейтинг Володимира Зеленського опустився до рівня минулої весни. Так, якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, то за Зе!-кандидата проголосувало б 29% з числа тих, хто визначився і має намір брати участь у голосуванні. У другому турі з ним конкурували би або Юрій Бойко (15,5%), або Петро Порошенко (14%).

 


Інформація про опитування. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 року.

 

16.09.2020

До теми

Червоне － то любов, а чорне － то журба
Дослідження доводить: люди здебільшого асоціюють кольори з тими ж емоціями. Але щодо деяких кольорів у певних країнах асоціації є специфічними.
15.09.20 | | Наука
Можливо, "Я" – єдина свідома істота у Всесвіті?
Джон Горґан
Проблема соліпсизму, яка також відома як "проблема інших розумів", лежить в основі філософії, науки, релігії, мистецтва й людської екзистенції. 
14.09.20 | | Наука
Внутрішній годинник жінок і чоловіків «тікає» по-різному
Хронотип і розлади ритмів дня-ночі відрізняються залежно від статі.
13.09.20 | | Наука
Дурна
Борис Харчук
На згадку про річницю уродин Бориса Харчука (1931–1988) – і нині актуальна новела. «Її не могли збагнути: чого хоче? А хто збагнув, той уткнув голову в плечі, затулив вуха і втікав...»
13.09.20 | | Минуле
Євгеніка
Станіслав Комарек
Хоч про «євгеніку» не можна навіть заговорити вголос, вона знову масово застосовується – і у своїй «негативній» формі.
12.09.20 | | Дискурси
Наукова фальсифікація – міф?
Мано Сінгем
У науці існує майже догматична віра, що теорія є науковою лише тоді, коли її можна фальсифікувати результатами експериментів або спостережень. Але чи це справді так?
12.09.20 | | Наука
Сербія-Росія: брак дипломатичного інстинкту
Максим МУЛЯР
Між Росією й Сербією спалахнув дипломатичний скандал. Його спровокував образливий пост екстраординарної речниці МЗС Росії Марії Захарової. Якими можуть бути наслідки?
11.09.20 | | У світі
Як назвати вторгнення
Юрій Андрухович
Історія не завершується навіть разом із розпадом імперій. Знищення Центральної Європи триває – вже не у виконанні СССР, а його спадкоємиці.
11.09.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.