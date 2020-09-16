Рівень невдоволення Зеленським зріс до рекордних цифр.

Рівень невдоволення українськими виборцями Президентом Володимиром Зеленським продовжує зростати. Згідно з вересневим опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", діяльністю керівника держави задоволений кожен третій респондент – 35%. Натомість абсолютна більшість – 57% – не схвалює роботи Президента.

Діяльністю Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 23%, не задоволені – 55%. Роботу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля схвалюють лише 14% українців, не схвалюють – 59%.

Рівень сатисфакції від роботи уряду та парламенту ще нижчий.

Рівень довіри до Володимира Зеленського дещо вищий – 41% (згрубша 5% респондентів продовжують довіряюти йому, попри несхвалення самої роботи).

Водночас Зеленський втратив статус політика, котрий має найнижчий рівень недовіри в Україні. Тепер Зеленському не довіряє 53% опитаних. Натомість Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову не довіряє 47%.

68% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямі, 18% оцінюють вектор розвитку справ як правильний.

63% зауважили, що економічне становище України за минулі пів року погіршилося. Оцінюючи найближче майбутнє, 32% не очікують жодних змін у економічному становищі країни у наступні пів року, 43% очікують погіршення.

Політичний рейтинг Володимира Зеленського опустився до рівня минулої весни. Так, якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, то за Зе!-кандидата проголосувало б 29% з числа тих, хто визначився і має намір брати участь у голосуванні. У другому турі з ним конкурували би або Юрій Бойко (15,5%), або Петро Порошенко (14%).



Інформація про опитування. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 року.