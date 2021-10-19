Варшава звинуватила Брюссель у шантажі.

Йдеться про судовий позов проти уряду Польщі щодо невідповідності Конституції республіки європейському законодавству.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на тлі суперечок про верховенство національних законів над законодавством Євроунії звинуватив керівництво ЄУ у шантажі. Про це керівник польського уряду заявив у вівторок, 19 жовтня, виступаючи перед Європарламентом у Страсбурзі. «Я не згоден з тим, що політики хочуть шантажувати Польщу і погрожувати їй», – цитує слова Моравецького Polskie Radio24.

Заява польського прем'єра пролунала на тлі підготовки Європейською Комісією судового позову проти уряду Польщі. Позов стосується евентуальної ​​невідповідності Конституції республіки європейському законодавству.

Нагадаємо, що сьомого жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав примат законодавства цієї країни над законами Євроунії. На думку польських суддів-конституціоналістів, членство країни в Євроунії не дає органам ЄУ верховенства в судовій сфері і не означає передачу Варшавою свого суверенітету.

Це рішення викликало жорстку критику з боку керівних органів Європейської Унії. «Ми не можемо дозволити, і ми не дозволимо ставити під загрозу наші спільні цінності. Комісія буде діяти. І всі опції вам відомі», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європарламенту.

За її словами, ЄК може юридично оскаржити рішення Конституційного трибуналу Польщі, задіяти умовний механізм фінансування та інші фінансові механізми або задіяти статтю 7 Договору про Європейську Унію, в якій констатується загроза порушення однією з держав-членом спільних цінностей ЄУ. У разі такої загрози може бути ухвалене рішення про призупинення певних прав цієї держави.

Депутати Європарламенту тим часом хочуть використати так званий механізм встановлення умов верховенства закону, який дозволяє призупинити виділення коштів Євроунії в разі виявлення поважного зловживання унійним бюджетом і засобами на відновлення після пандемії.

Механізм верховенства права діє в ЄУ з початку 2021 року. Він передбачає право Єврокомісії скорочувати надання коштів зі загального бюджету тим країнам, в яких існує загроза нецільового використання грошей через порушення верховенства права.