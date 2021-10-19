У Німеччині судять колишню секретарку концтабору.

96-річній жінці закидають співучасть у масових вбивствах.

У німецькому місті Ітцегое (Itzehoe), що у федеральній землі Шлєзвіґ-Гольштайн, у вівторок, 19 жовтня 2021 року, розпочався процес у справі колишньої співробітниці нацистського концтабору Штутгоф (Stutthof) 96-річної Ірмґард Ф. (Irmgard F.). Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Обвинувачену доставили до суду з будинку престарілих каретою швидкої допомоги з поліційним конвоєм. У залі суду Ірмґард Ф. пересувалася в інвалідному кріслі, її супроводжували санітари. На території будинку для людей похилого віку з ранку перебували поліціянти, які контролювали кожен автомобіль, який виїжджає, щоб у обвинуваченої не було можливості ще раз втекти.

Ірмґард Ф. мала постати перед судом ще 30 вересня 2021 року. Але засідання було відкладено, оскільки обвинувачена на нього не з'явилася. За інформацією правоохоронців, жінка попросила водія таксі, який повинен був доставити її з будинку престарілих до суду, зупинити авто раніше і подалася в невідомому напрямку. Тож суд видав ордер на її арешт, повідомив головуючий суддя Домінік Ґрос (Dominik Groß).

Прокуратура німецького міста Ітцегое звинувачує Ірмґард Ф. в співучасті в масових вбивствах, а точніше – у вбивстві понад 11 тисяч ув'язнених табору – шляхом допомоги безпосереднім виконавцям злочинів. З червня 1943 року до квітня 1945 року звинувачена працювала секретаркою коменданта табору.

Раніше Ірмґард Ф. вже виступала на іншому суді над нацистськими злочинцями, але як свідок. Вона визнавала, що комендант Пауль Вернер Гоппе (Paul Werner Hoppe) щодня диктував їй тексти наказів та інших документів, але підкреслювала, що нічого не знала про масові вбивства в безпосередній близькості від свого робочого місця.