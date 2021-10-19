У Німеччині судять колишню секретарку концтабору.

96-річній жінці закидають співучасть у масових вбивствах.

 

 

У німецькому місті Ітцегое (Itzehoe), що у федеральній землі Шлєзвіґ-Гольштайн, у вівторок, 19 жовтня 2021 року, розпочався  процес у справі колишньої співробітниці нацистського концтабору Штутгоф (Stutthof) 96-річної Ірмґард Ф. (Irmgard F.). Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung

 

Обвинувачену доставили до суду з будинку престарілих каретою швидкої допомоги з поліційним конвоєм. У залі суду Ірмґард Ф. пересувалася в інвалідному кріслі, її супроводжували санітари. На території будинку для людей похилого віку з ранку перебували поліціянти, які контролювали кожен автомобіль, який виїжджає, щоб у обвинуваченої не було можливості ще раз втекти.

 

Ірмґард Ф. мала постати перед судом ще 30 вересня 2021 року. Але засідання було відкладено, оскільки обвинувачена на нього не з'явилася. За інформацією правоохоронців, жінка попросила водія таксі, який повинен був доставити її з будинку престарілих до суду, зупинити авто раніше і подалася в невідомому напрямку. Тож суд видав ордер на її арешт, повідомив головуючий суддя Домінік Ґрос (Dominik Groß).

 

Прокуратура німецького міста Ітцегое звинувачує Ірмґард Ф. в співучасті в масових вбивствах, а точніше – у вбивстві понад 11 тисяч ув'язнених табору – шляхом допомоги безпосереднім виконавцям злочинів. З червня 1943 року до квітня 1945 року звинувачена працювала секретаркою коменданта табору.

 

Раніше Ірмґард Ф. вже виступала на іншому суді над нацистськими злочинцями, але як свідок. Вона визнавала, що комендант Пауль Вернер Гоппе (Paul Werner Hoppe) щодня диктував їй тексти наказів та інших документів, але підкреслювала, що нічого не знала про масові вбивства в безпосередній близькості від свого робочого місця.

19.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
В канадійку ледь не влучив метеорит
Прокинувшись від гучного удару, жінка побачила об'єкт з космосу просто у себе на подушці.
18.10.21 | | Наука
Газета без пророчого духу – цинізм
Адам Міхнік
Нині 75-ті уродини Адама Міхніка. Редактора, що має в собі щось від пророка зі Старого Заповіту, котрий у певний момент говорить владі та громадській опінії: "Не дозволяю!" 
17.10.21 | | Минуле
Елегія тепла і дощу
Василь МАХНО
Найправдивіші розмови – розмови з собою, тобто увесь світ на мить стає твоїми словами, в яких приховано терпке відчуття досвіду
16.10.21 | | Дискурси
Некодувальна ДНК робить наш мозок “людським”
Некодувальні фрагменти ДНК визначають відмінності мозкового розвитку в мавпи та людини.
15.10.21 | | Наука
Полковник Кричевський: поверненець з сімнадцятого століття
Олеся Ісаюк
У Галичині вибір ідентичності доводилося робити в умовах жорсткої конкуренції між кількома спільнотами. І душевні муки книжкового Кричевського — саме про це
15.10.21 | | Галичина
Назад до вугілля. Тимчасово?
Максим МУЛЯР
Обіцянки про відмову від вугілля доведеться тимчасово забути на тлі енергетичної кризи. Байдуже, що це боляче вдарить по планах боротьби зі змінами клімату.
15.10.21 | | У світі
Кажуть, він не вмер у Парижі
Мирослав Трофимук
Виразна антропологія, шляхетність рис його обличчя. І вишукане мовлення, специфічна «округлена» м’яка наспівна вимова й інтонації з ніжними дієзами і бемолями фонем
14.10.21 | | Галичина
Україна як пригода
Микола Рябчук
Тривала “невидимість” сорокамільйонної нації на міжнародній арені не могла не позначитись на її баченні як світу, так і самої себе
14.10.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.