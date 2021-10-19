Лікарі визнали президента Чехії Земана недієздатним.

Депутати і сенатори наразі обговорюють питання передачі президентських повноважень.

Президент Чехії Мілош Земан не в стані виконувати свої посадові обов'язки через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомив в понеділок, 18 жовтня, голова Сенату країни Мілош Вистрчіл (Miloš Vystrčil). Він послався на висновок лікарів Центрального військового шпиталю в Празі, де Земан вже близько двох тижнів перебуває на лікуванні.

«Довгостроковий прогноз щодо стану здоров'я Земана вкрай невизначений, а можливість його повернення до роботи в найближчі тижні – малоймовірна», – зазначив голова чеського Сенату, чиї слова цитує видання České noviny.

Точного діагнозу 77-річного Земана, який потрапив в реанімацію 10 жовтня, не розголошують, проте чеські ЗМІ пишуть, що шпиталізація може бути пов'язана з проблемами печінки. Нагадаємо, що 77-річний Земан пройшов у вересні планову шпиталізацію. Глава чеської держави страждає на цукровий діабет і невропатію ніг. Через цю хворобу він недавно перемістився в інвалідний візок. Президент скаржиться на порушення слуху і знижений артеріальний тиск.

З одного боку, обов'язки президента в Чеській Республіці мають в основному церемоніальний характер. Однак шпиталізація Земана припала на важливий політичний момент – на наступний день після парламентських виборів. Тому відсутність президента блокує формування нового уряду, оскільки саме глава держави дає мандат евентуальному прем’єрові на коаліційні перемовини.

У вівторок зранку, 19 жовтня, керівництво обох палат парламенту, а також голови груп і фракцій зібралися на термінову нараду, аби вирішити, чи потрібно передавати повноваження президента іншому представнику держави, як це передбачено в конституції. Президент також може бути тимчасово звільнений від своїх офіційних обов'язків простою більшістю голосів в Сенаті і Палаті. Якщо депутати обох палат парламенту висловляться за зняття президентських повноважень з Земана, то вони перейдуть до прем'єр-міністра і голови Палати депутатів.

Сенат готовий зібратися для вирішення цього питання 26 жовтня. А от новообрана Палата депутатів зможе розпочати свою роботу щойно 8 листопада. Увесь цей час політичний процес у країні перебуватиме в підвішеному стані.

Проблема ще й в тому, що останні вибори, які завершилися в Чехії 9 жовтня, вивели в лідери нову політичну силу – опозиційний альянс Spolu («Разом»). Партія прем’єр-міністра Андрея Бабіша ANO дещо поступилася. Тому, згідно з чеським законом, мандат на формування уряду мав би спершу отримати лідер Spolu Петр Фіала (Petr Fiala). Утім Бабіш стверджує, що пріоритетне право належить йому.