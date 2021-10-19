Лікарі визнали президента Чехії Земана недієздатним.

Депутати і сенатори наразі обговорюють питання передачі президентських повноважень.

 

 

Президент Чехії Мілош Земан не в стані виконувати свої посадові обов'язки через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомив в понеділок, 18 жовтня, голова Сенату країни Мілош Вистрчіл (Miloš Vystrčil). Він послався на висновок лікарів Центрального військового шпиталю в Празі, де Земан вже близько двох тижнів перебуває на лікуванні.

 

«Довгостроковий прогноз щодо стану здоров'я Земана вкрай невизначений, а можливість його повернення до роботи в найближчі тижні – малоймовірна», – зазначив голова чеського Сенату, чиї слова цитує видання České noviny.

 

Точного діагнозу 77-річного Земана, який потрапив в реанімацію 10 жовтня, не розголошують, проте чеські ЗМІ пишуть, що шпиталізація може бути пов'язана з проблемами печінки. Нагадаємо, що 77-річний Земан пройшов у вересні планову шпиталізацію. Глава чеської держави страждає на цукровий діабет і невропатію ніг. Через цю хворобу він недавно перемістився в інвалідний візок. Президент скаржиться на порушення слуху і знижений артеріальний тиск.

 

З одного боку, обов'язки президента в Чеській Республіці мають в основному церемоніальний характер. Однак шпиталізація Земана припала на важливий політичний момент – на наступний день після парламентських виборів. Тому відсутність президента блокує формування нового уряду, оскільки саме глава держави дає мандат евентуальному прем’єрові на коаліційні перемовини.

 

У вівторок зранку, 19 жовтня, керівництво обох палат парламенту, а також голови груп і фракцій зібралися на термінову нараду, аби вирішити, чи потрібно передавати повноваження президента іншому представнику держави, як це передбачено в конституції. Президент також може бути тимчасово звільнений від своїх офіційних обов'язків простою більшістю голосів в Сенаті і Палаті. Якщо депутати обох палат парламенту висловляться за зняття президентських повноважень з Земана, то вони перейдуть до прем'єр-міністра і голови Палати депутатів.

 

Сенат готовий зібратися для вирішення цього питання 26 жовтня. А от новообрана Палата депутатів зможе розпочати свою роботу щойно 8 листопада. Увесь цей час політичний процес у країні перебуватиме в підвішеному стані.

 

Проблема ще й в тому, що останні вибори, які завершилися в Чехії 9 жовтня, вивели в лідери нову політичну силу – опозиційний альянс Spolu («Разом»). Партія прем’єр-міністра Андрея Бабіша ANO дещо поступилася. Тому, згідно з чеським законом, мандат на формування уряду мав би спершу отримати лідер Spolu Петр Фіала (Petr Fiala). Утім Бабіш стверджує, що пріоритетне право належить йому.

19.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
В канадійку ледь не влучив метеорит
Прокинувшись від гучного удару, жінка побачила об'єкт з космосу просто у себе на подушці.
18.10.21 | | Наука
Газета без пророчого духу – цинізм
Адам Міхнік
Нині 75-ті уродини Адама Міхніка. Редактора, що має в собі щось від пророка зі Старого Заповіту, котрий у певний момент говорить владі та громадській опінії: "Не дозволяю!" 
17.10.21 | | Минуле
Елегія тепла і дощу
Василь МАХНО
Найправдивіші розмови – розмови з собою, тобто увесь світ на мить стає твоїми словами, в яких приховано терпке відчуття досвіду
16.10.21 | | Дискурси
Некодувальна ДНК робить наш мозок “людським”
Некодувальні фрагменти ДНК визначають відмінності мозкового розвитку в мавпи та людини.
15.10.21 | | Наука
Полковник Кричевський: поверненець з сімнадцятого століття
Олеся Ісаюк
У Галичині вибір ідентичності доводилося робити в умовах жорсткої конкуренції між кількома спільнотами. І душевні муки книжкового Кричевського — саме про це
15.10.21 | | Галичина
Назад до вугілля. Тимчасово?
Максим МУЛЯР
Обіцянки про відмову від вугілля доведеться тимчасово забути на тлі енергетичної кризи. Байдуже, що це боляче вдарить по планах боротьби зі змінами клімату.
15.10.21 | | У світі
Кажуть, він не вмер у Парижі
Мирослав Трофимук
Виразна антропологія, шляхетність рис його обличчя. І вишукане мовлення, специфічна «округлена» м’яка наспівна вимова й інтонації з ніжними дієзами і бемолями фонем
14.10.21 | | Галичина
Україна як пригода
Микола Рябчук
Тривала “невидимість” сорокамільйонної нації на міжнародній арені не могла не позначитись на її баченні як світу, так і самої себе
14.10.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.