"Слуги народу" вирішили вигнати депутатку через критику закону про олігархів.

 

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні у понеділок вирішила виключити народну депутатку Людмилу Буймістер зі свого складу.

 

 

Про це повідомила прессекретарка "Слуги народу" Юлія Палійчук.

 

"На засіданні фракції «Слуга народу» прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу", – повідомила Палійчук.

 

Буймістер повідомила, що фракція приймала своє рішення, коли самої її не було.

 

"По-перше, голосування проходило без моєї присутності на фракції, мене в той момент ще не було на фракції. Я так розумію, що це було дуже швидко, в перші хвилини. Як мені переказали колеги, основою причиною, названою Давидом Арахамією, було те, що я часто з'являюся на екранах телебачення, що часто спілкуюся з журналістами й розповідаю позицію, що відрізняється від основної у фракції, щодо того, що відбувається в країні", – розповіла вона, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

23 вересня на засіданні ВР Людмила Буймістер проголосувала "проти" під час розгляду проєкту закону про олігархів.

 

Перед другим читанням Буймістер заявляла: "А я говорю відкрито, бо мені нічого втрачати. Тим паче, що це – та сфера, в якій я є фахівцем. Я нічого не казала про недоліки інших законів, які приймалися і голосувалися.... Хоча вони теж є. Але коли це моя фахова галузь, і я знаю, як це зробити правильно... Але ніхто не хочу чути, то я говорю вам, українському суспільстві. Якщо не чує Банкова та керівництво фракції, то хай почує український народ", – додала депутатка.

 

18.10.2021

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