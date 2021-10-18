Заплутані перспективи

Юрко ТИМЧУК

З надією на світле майбутнє добре засинати, бо завтра вранці небо не буде запльоване хмарами, а чугайстри укладуть мирну угоду з мавками. І головна надія полягає в тому, що завтра буде. Огляд подій тижня в Україні.

 

Відкриття тижня

 

 

Захід, який тривав лише один день, назвали самітом, але від того він не скацапнів і приніс Україні потенційні і вагомі дивіденди. Зеленський тепер може так само як Порошенко хизуватися наближенням до цивілізованого світу. Петро Олексійович небезпідставно тішився "безвізом", Володимир Олександрович цілком має право тепер записувати у власні досягнення "відкрите небо". Угода "Про єдиний авіаційний простір" (офіційна назва результату потуг Зеленського) передбачає, що європейські компанії без обмежень зможуть літати в будь-які аеропорти України, а українські авіаперевізники – у будь-які аеропорти країн Євросоюзу.

 

Щоправда, є традиційні "але". Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка плідно спілкувалася з вітчизняним керівництвом в Києві, запевнила, що угода починає діяти негайно після підписання, але документ таки мають ратифікувати усі країни-члени ЄС. І знову ж "але" – якщо пані Урсула сказала, то і в Будапешті, і в Лісабоні мають тішитися можливістю лякати своїми боїнгами гусей з коровами, що пасуться десь на Підволочиському шосе біля Тернополя чи на вулиці Блакитній біля Запоріжжя.

 

Попри всі "але", те саме "відкрите небо" запрацює і всім буде щастя, але (не використовувати цей сполучник неможливо) майже одночасно з київським самітом з'явилася інформація від першої заступниці голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Юлії Клименко. Колишня голова партії "Голос" з'ясувала, що з Києва до Львова можна летіти через Лондон. То буде у вісім разів довше, але втричі дешевше.

Але (!) "відкрите небо" – це таки має бути гарно.

 

 

Арештант тижня

 

 

Перед сном Вікторові Медведчуку доцільно зажити пігулку заспокійливого, аби його завтра таки сталося. Президент Зеленський сказав: “Віктор Медведчук – громадянин України, і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, які перебувають не в Україні”.

 

Словосполучення "з радістю" гарно пасує до Віктора Володимировича, а що робити з Оксаною Михайлівною? Ліміт на декабристок вичерпано ще років двісті тому. Але (знову те саме) "В Россию к варварам" звучить перспективно.


 

Стоп тижня

 

 

Спокійну тимчасову перспективу зробив для знервованих людей Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Оптиміст з діда-прадіда прорік, що зміни в Кабінеті Міністрів не відбудуться найближчим часом, адже на порядку денному парламенту наразі багато важливих законопроєктів, які потребують оперативного розгляду.

 

"Поки що питання кадрових перестановок у Кабміні в порядку денному не стоїть. Я думаю, що стояти не буде, тому що у нас наразі є дуже важливі законопроєкти. Після того, як ми їх ухвалимо, розглядатимуться інші питання, можливо, й кадрові рішення… Станом на зараз, у Верховній Раді немає жодного подання про кадрові питання", – сказав Стефанчук.

 

А потім Ірина Верещук каже: "У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів військовий... Я добре знаю, куди йду. Я чудово розумію, який ризик для мене особисто це становить – і репутаційний, і політичний, і щодо мого майбутнього, і психологічний. Але хтось повинен це робити".

 

А міністри – то таке, як кажуть нардепи в пісочницях.

 

Призупинення тижня

 

 

17 жовтня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ (Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)) призупинила роботу в окупованому Донецьку з міркувань безпеки.

"У зв'язку з протестом навпроти готелю, де в непідконтрольному уряду Донецьку проживають члени місії, СММ не має можливості відправити з нього патрулі для виконання доручених їй завдань. Патрулювання в непідконтрольних уряду районах у Луганській області триває згідно з мандатом Місії".

 

Там знову має виникнути "але", і перспективи того, що станеться, будуть... Які будуть, то такі і будуть. ОБСЄ, яке ODIHR, ще виникне в ОРДЛО. Бо чого б йому не виникнути?

 

 

18.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
В канадку ледь не влучив метеорит
Прокинувшись від гучного удару, жінка побачила об'єкт з космосу просто у себе на подушці.
18.10.21 | | Наука
Газета без пророчого духу – цинізм
Адам Міхнік
Нині 75-ті уродини Адама Міхніка. Редактора, що має в собі щось від пророка зі Старого Заповіту, котрий у певний момент говорить владі та громадській опінії: "Не дозволяю!" 
17.10.21 | | Минуле
Некодувальна ДНК робить наш мозок “людським”
Некодувальні фрагменти ДНК визначають відмінності мозкового розвитку в мавпи та людини.
15.10.21 | | Наука
Полковник Кричевський: поверненець з сімнадцятого століття
Олеся Ісаюк
У Галичині вибір ідентичності доводилося робити в умовах жорсткої конкуренції між кількома спільнотами. І душевні муки книжкового Кричевського — саме про це
15.10.21 | | Галичина
Назад до вугілля. Тимчасово?
Максим МУЛЯР
Обіцянки про відмову від вугілля доведеться тимчасово забути на тлі енергетичної кризи. Байдуже, що це боляче вдарить по планах боротьби зі змінами клімату.
15.10.21 | | У світі
Україна як пригода
Микола Рябчук
Тривала “невидимість” сорокамільйонної нації на міжнародній арені не могла не позначитись на її баченні як світу, так і самої себе
14.10.21 | | Дискурси
У нас була машина
Тарас Прохасько
Якась розпечена вулиця у Бендерах або дрібний дощ у Ліді. Той випадок, коли тло не має значення...
14.10.21 | | Дискурси
Моя історія: Схід і не тільки
Оксана Муха
Хочу, щоб військовики знали, куди звертатися: фонд Revived Soldiers Ukraine і центр Next Step Ukraine, бо дуже часто ми гучними фразами відправляємо хлопців на передову, а коли вони повертаються понівеченими, їм ніхто не говорить, куди йти.
14.10.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.