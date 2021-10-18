Заплутані перспективи

З надією на світле майбутнє добре засинати, бо завтра вранці небо не буде запльоване хмарами, а чугайстри укладуть мирну угоду з мавками. І головна надія полягає в тому, що завтра буде. Огляд подій тижня в Україні.

Відкриття тижня

Захід, який тривав лише один день, назвали самітом, але від того він не скацапнів і приніс Україні потенційні і вагомі дивіденди. Зеленський тепер може так само як Порошенко хизуватися наближенням до цивілізованого світу. Петро Олексійович небезпідставно тішився "безвізом", Володимир Олександрович цілком має право тепер записувати у власні досягнення "відкрите небо". Угода "Про єдиний авіаційний простір" (офіційна назва результату потуг Зеленського) передбачає, що європейські компанії без обмежень зможуть літати в будь-які аеропорти України, а українські авіаперевізники – у будь-які аеропорти країн Євросоюзу.

Щоправда, є традиційні "але". Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка плідно спілкувалася з вітчизняним керівництвом в Києві, запевнила, що угода починає діяти негайно після підписання, але документ таки мають ратифікувати усі країни-члени ЄС. І знову ж "але" – якщо пані Урсула сказала, то і в Будапешті, і в Лісабоні мають тішитися можливістю лякати своїми боїнгами гусей з коровами, що пасуться десь на Підволочиському шосе біля Тернополя чи на вулиці Блакитній біля Запоріжжя.

Попри всі "але", те саме "відкрите небо" запрацює і всім буде щастя, але (не використовувати цей сполучник неможливо) майже одночасно з київським самітом з'явилася інформація від першої заступниці голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Юлії Клименко. Колишня голова партії "Голос" з'ясувала, що з Києва до Львова можна летіти через Лондон. То буде у вісім разів довше, але втричі дешевше.

Але (!) "відкрите небо" – це таки має бути гарно.

Арештант тижня

Перед сном Вікторові Медведчуку доцільно зажити пігулку заспокійливого, аби його завтра таки сталося. Президент Зеленський сказав: “Віктор Медведчук – громадянин України, і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, які перебувають не в Україні”.

Словосполучення "з радістю" гарно пасує до Віктора Володимировича, а що робити з Оксаною Михайлівною? Ліміт на декабристок вичерпано ще років двісті тому. Але (знову те саме) "В Россию к варварам" звучить перспективно.





Стоп тижня

Спокійну тимчасову перспективу зробив для знервованих людей Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Оптиміст з діда-прадіда прорік, що зміни в Кабінеті Міністрів не відбудуться найближчим часом, адже на порядку денному парламенту наразі багато важливих законопроєктів, які потребують оперативного розгляду.

"Поки що питання кадрових перестановок у Кабміні в порядку денному не стоїть. Я думаю, що стояти не буде, тому що у нас наразі є дуже важливі законопроєкти. Після того, як ми їх ухвалимо, розглядатимуться інші питання, можливо, й кадрові рішення… Станом на зараз, у Верховній Раді немає жодного подання про кадрові питання", – сказав Стефанчук.

А потім Ірина Верещук каже: "У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів військовий... Я добре знаю, куди йду. Я чудово розумію, який ризик для мене особисто це становить – і репутаційний, і політичний, і щодо мого майбутнього, і психологічний. Але хтось повинен це робити".

А міністри – то таке, як кажуть нардепи в пісочницях.

Призупинення тижня

17 жовтня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ (Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)) призупинила роботу в окупованому Донецьку з міркувань безпеки.

"У зв'язку з протестом навпроти готелю, де в непідконтрольному уряду Донецьку проживають члени місії, СММ не має можливості відправити з нього патрулі для виконання доручених їй завдань. Патрулювання в непідконтрольних уряду районах у Луганській області триває згідно з мандатом Місії".

Там знову має виникнути "але", і перспективи того, що станеться, будуть... Які будуть, то такі і будуть. ОБСЄ, яке ODIHR, ще виникне в ОРДЛО. Бо чого б йому не виникнути?