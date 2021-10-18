Галицькі хроніки COVID-19: 18 жовтня.

Станом на 09:00 17 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 343 547 хворих на сovid-19. За минулу добу 1016 нових випадків: 546 – на Львівщині (проведено 1005 ПЛР-досліджень), 286 – на Тернопіллі (проведено 643 дослідження методом ПЛР) та 184 – на Івано-Франківщині (проведено 841 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 37 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 24 людини померло у Львівській області, восьмеро – у Тернопільській області, п'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 жовтня (09:00): 82 860 випадків, 286 нових

Тернопіль – 35 осіб

Бережанський район – 17 осіб

Борщівський район – 19 осіб

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський район – 17 осіб

Заліщицький район – 20 осіб

Збаразький район – 32 особи

Зборівський район – 10 осіб

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 16 осіб

Теребовлянський район – 18 осіб

Тернопільський район – 29 осіб

Чортківський район – 21 особа





ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 жовтня (09:00): 164 283 випадки, 546 нових

Львів – 359 осіб

Буський район – 12 осіб

Городоцький район – 21 особа

Дрогобицький район – 23 особи

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 1 особа

Перемишлянський район – 14 осіб

Самбірський район – 19 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 82 особи

Старосамбірський район – 11 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 жовтня (09:00): 96 404 випадки, 184 нових

Івано-Франківськ – 13 осіб

Тисменицький район – 7 осіб

Надвірнянський район – 21 особа

Снятинський район – 14 осіб

Косівський район – 13 осіб

Калуський район – 17 осіб

Долинський район – 16 осіб

Тлумацький район – 6 осіб

Галицький район – 21 особа

Коломийський район – 25 осіб

Рожнятівський район – 3 особи

Богородчанський район – 11 осіб

Городенківський район – 7 осіб

Верховинський район – 6 осіб

Рогатинський район – 4 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.