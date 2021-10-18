Галицькі хроніки COVID-19: 18 жовтня.

Станом на 09:00 17 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 343 547 хворих на сovid-19. За минулу добу 1016 нових випадків: 546 – на Львівщині (проведено 1005 ПЛР-досліджень), 286 – на Тернопіллі (проведено 643 дослідження методом ПЛР) та 184 – на Івано-Франківщині (проведено 841 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 37 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 24 людини померло у Львівській області, восьмеро – у Тернопільській області, п'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 жовтня (09:00): 82 860 випадків, 286 нових
Тернопіль – 35 осіб
Бережанський район – 17 осіб
Борщівський район – 19 осіб
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський район – 17 осіб
Заліщицький район – 20 осіб
Збаразький район – 32 особи
Зборівський район – 10 осіб
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 16 осіб
Теребовлянський район – 18 осіб
Тернопільський район – 29 осіб
Чортківський район – 21 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 жовтня (09:00): 164 283 випадки, 546 нових
Львів – 359 осіб
Буський район – 12 осіб
Городоцький район – 21 особа
Дрогобицький район – 23 особи
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 1 особа
Перемишлянський район – 14 осіб
Самбірський район – 19 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 82 особи
Старосамбірський район – 11 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 жовтня (09:00): 96 404 випадки, 184 нових
Івано-Франківськ – 13 осіб
Тисменицький район – 7 осіб
Надвірнянський район – 21 особа
Снятинський район – 14 осіб
Косівський район – 13 осіб
Калуський район – 17 осіб
Долинський район – 16 осіб
Тлумацький район – 6 осіб
Галицький район – 21 особа
Коломийський район – 25 осіб
Рожнятівський район – 3 особи
Богородчанський район – 11 осіб
Городенківський район – 7 осіб
Верховинський район – 6 осіб
Рогатинський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
18.10.2021