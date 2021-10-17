Галицькі хроніки COVID-19: 17 жовтня.

 

Станом на 09:00 17 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 342 531 хворого на сovid-19. За минулу добу 1215 нових випадків: 588 – на Львівщині (проведено 2033 ПЛР-дослідження), 344 – на Тернопіллі та 283 – на Івано-Франківщині (проведено 854 ПЛР-дослідження).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 28 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 17 людей померло у Львівській області, шестеро – у Тернопільській області, п'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 жовтня (09:00): 82 574 випадки, 344 нові

 

Тернопіль – 128 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 33 особи

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 19 осіб

Зборівський район – 11 осіб

Козівський район – 16 осіб

Кременецький район – 18 осіб

Лановецький район – 14 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Теребовлянський район – 25 осіб

Тернопільський район – 14 осіб

Чортківський район – 18 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 жовтня (09:00): 163 737 випадків, 588 нових

 

Львів – 213 осіб

Буський район – 9 осіб

Городоцький район – 23 особи

Дрогобицький район – 24 особи

Жидачівський район – 21 особа

Жовківський район – 84 особи

Золочівський район – 2 особи

Кам’янка-Бузький район – 29 осіб

Миколаївський район – 19 осіб

Пустомитівський район – 56 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 14 осіб

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 66 осіб

Стрийський район – 17 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 жовтня (09:00): 96 220 випадків, 283 нових

 

Івано-Франківськ – 41 особа

Богородчанський район – 6 осіб

Верховинський район – 2 особи

Галицький район – 18 осіб

Городенківський район – 3 особи

Долинський район – 19 осіб

Калуський район – 29 осіб

Коломийський район – 37 осіб

Косівський район – 19 осіб

Надвірнянський район – 9 осіб

Снятинський район – 33 особи

Рогатинський район – 21 особа

Рожнятівський район – 13 осіб

Тисменицький район – 10 осіб

Тлумацький район – 23 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

17.10.2021

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