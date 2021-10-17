Галицькі хроніки COVID-19: 17 жовтня.

Станом на 09:00 17 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 342 531 хворого на сovid-19. За минулу добу 1215 нових випадків: 588 – на Львівщині (проведено 2033 ПЛР-дослідження), 344 – на Тернопіллі та 283 – на Івано-Франківщині (проведено 854 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 28 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 17 людей померло у Львівській області, шестеро – у Тернопільській області, п'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 жовтня (09:00): 82 574 випадки, 344 нові
Тернопіль – 128 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 33 особи
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 19 осіб
Зборівський район – 11 осіб
Козівський район – 16 осіб
Кременецький район – 18 осіб
Лановецький район – 14 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Теребовлянський район – 25 осіб
Тернопільський район – 14 осіб
Чортківський район – 18 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 жовтня (09:00): 163 737 випадків, 588 нових
Львів – 213 осіб
Буський район – 9 осіб
Городоцький район – 23 особи
Дрогобицький район – 24 особи
Жидачівський район – 21 особа
Жовківський район – 84 особи
Золочівський район – 2 особи
Кам’янка-Бузький район – 29 осіб
Миколаївський район – 19 осіб
Пустомитівський район – 56 осіб
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 14 осіб
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 66 осіб
Стрийський район – 17 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 жовтня (09:00): 96 220 випадків, 283 нових
Івано-Франківськ – 41 особа
Богородчанський район – 6 осіб
Верховинський район – 2 особи
Галицький район – 18 осіб
Городенківський район – 3 особи
Долинський район – 19 осіб
Калуський район – 29 осіб
Коломийський район – 37 осіб
Косівський район – 19 осіб
Надвірнянський район – 9 осіб
Снятинський район – 33 особи
Рогатинський район – 21 особа
Рожнятівський район – 13 осіб
Тисменицький район – 10 осіб
Тлумацький район – 23 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
17.10.2021