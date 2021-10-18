На вихідні до центрів вакцинації у Львові утворилися величезні черги.

 

16-17 жовтня (субота-неділя), напередодні запровадження у Львові жорстких карантинних обмежень із преференціями для вакцинованих, у облаштованих в торгових центрах пунктах вакцинації від covid-19 утворилися величезні черги. У суботу в місті вакцинували від коронавірусу 3435 осіб (другою дозою з них – 886). У неділю – ще 3182 особи (другою дозою з них – 900). 

Загалом хоча б одне щеплення вже отримали понад 219 тисяч львів’ян, двічі провакциновані – майже 166 тисяч.

 

Торговий центр Victoria Gardens. Субота, 16 жовтня, станом на 9:50. Знимка: Роман Матис

 

Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня, 18 жовтня 2021 року, у Львові не вакцинованим від covid-19 особам без "свіжого" (зробленого не пізніше як 72 години тому) тесту ПЛР, заборонено:

 

- організовувати та брати участь у масових заходах; 

- відвідувати театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонію, органний зал;

- виходити на роботу у промислових, продовольчих ринках і магазинах, торгових центрах, перукарнях та салонах краси;

- працювати у ресторанах та кафе;

- працювати у готелях та хостелах.

 

Виглядає на те, що такі жорсткі обмеження ефективно спрацювали на користь вакцинування у Львові. Ще у четвер, 14 жовтня, від covid-19 тут щепилося лише 737 осіб, а вже у п'ятницю, 15 жовтня,  6158 осіб. За два дні вихідних 6617 осіб.

 

Знимка: Вікторія Балицька

 

Впродовж суботи-неділі пункти щеплень працювали в п'яти точках міста: торгових центрах Forum, Victoria Gardens, двох "Епіцентрах" (на Городоцькій та на Богдана Хмельницького), а також у Центра ім. Олександра Довженка на Сихові. 

Вакцинуватися можна було з 10:00 до 15:00 трьома вакцинами на вибір: Pfizer-Comirnaty, CoronaVac та AstraZeneca

 

Актуальну ситуацію із захворюваністю на covid-19 в Галичині можете довідатися з публікації за цим посиланням.

 

Знимка: Вікторія Балицька

 

18.10.2021

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