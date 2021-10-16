Галицькі хроніки COVID-19: 16 жовтня.

 

Станом на 09:00 16 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 341 316 хворих на сovid-19. За минулу добу 1322 нових випадків: 927 – на Львівщині (проведено 2348 ПЛР-досліджень), 163 – на Тернопіллі (проведено 1129 ПЛР-досліджень) та 232 – на Івано-Франківщині (проведено 1210 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 39 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 23 людей померло у Львівській області, 14 – у Тернопільській області, двоє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 жовтня (09:00): 82 230 випадків, 163 нових

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 жовтня (09:00): 163 149 випадків, 927 нових

 

Львів – 456 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 жовтня (09:00): 95 937 випадків, 232 нових

 

Івано-Франківськ – 90 осіб

Тисменицький район – 10 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Снятинський район – 2 особи

Косівський район – 10 осіб

Калуський район – 7 осіб

Долинський район – 7 осіб

Галицький район – 25 осіб

Коломийський район – 23 особи

Рожнятівський район – 11 осіб

Богородчанський район – 14 осіб

Городенківський район – 11 осіб

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 15 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

16.10.2021

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