Галицькі хроніки COVID-19: 16 жовтня.

Станом на 09:00 16 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 341 316 хворих на сovid-19. За минулу добу 1322 нових випадків: 927 – на Львівщині (проведено 2348 ПЛР-досліджень), 163 – на Тернопіллі (проведено 1129 ПЛР-досліджень) та 232 – на Івано-Франківщині (проведено 1210 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 39 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 23 людей померло у Львівській області, 14 – у Тернопільській області, двоє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 жовтня (09:00): 82 230 випадків, 163 нових
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 жовтня (09:00): 163 149 випадків, 927 нових
Львів – 456 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 жовтня (09:00): 95 937 випадків, 232 нових
Івано-Франківськ – 90 осіб
Тисменицький район – 10 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Снятинський район – 2 особи
Косівський район – 10 осіб
Калуський район – 7 осіб
Долинський район – 7 осіб
Галицький район – 25 осіб
Коломийський район – 23 особи
Рожнятівський район – 11 осіб
Богородчанський район – 14 осіб
Городенківський район – 11 осіб
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 15 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
16.10.2021