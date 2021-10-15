Галицькі хроніки COVID-19: 15 жовтня.

Станом на 09:00 15 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 339 994 хворих на сovid-19. За минулу добу 1620 нових випадків: 816 – на Львівщині (проведено 1379 ПЛР-досліджень), 514 – на Тернопіллі (проведено 1129 ПЛР-досліджень) та 290 – на Івано-Франківщині (проведено 834 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 13 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: шестеро людей померло у Львівській області, п'ятеро – у Тернопільській області, двоє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 жовтня (09:00): 82 067 випадків, 514 нових
(за даними Тернопільского ОЛЦ КПХ МОЗ України – 522 нові випадки)
Тернопіль – 127 осіб
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 48 осіб
Бучацький район – 39 осіб
Гусятинський район – 28 осіб
Заліщицький район – 36 осіб
Збаразький район – 42 особи
Зборівський район – 16 осіб
Кременецький район – 15 осіб
Козівський район – 10 осіб
Лановецький район – 12 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 10 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 30 осіб
Тернопільський район – 37 осіб
Чортківський район – 36 осіб
Шумський район – 19 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 жовтня (09:00): 162 222 випадки, 816 нових
Львів – 320 осіб
Бродівський район – 50 осіб
Буський район – 40 осіб
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 52 особи
Жидачівський район – 14 осіб
Золочівський район – 17 осіб
Кам’янка-Бузький район – 27 осіб
Миколаївський район – 16 осіб
Перемишлянський район – 26 осіб
Пустомитівський район – 64 особи
Радехівський район – 25 осіб
Самбірський район – 20 осіб
Сокальський район – 99 осіб
Стрийський район – 40 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 жовтня (09:00): 95 705 випадків, 290 нових
Івано-Франківськ – 49 осіб
Богородчанський район – 23 особи
Верховинський район – 3 особи
Долинський район – 17 осіб
Калуський район – 45 осіб
Коломийський район – 64 особи
Косівський район – 11 осіб
Надвірнянський район – 34 особи
Тисменицький район – 15 осіб
Тлумацький район – 14 осіб
Рогатинський район – 4 особи
Снятинський район – 11 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
15.10.2021