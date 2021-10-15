Галицькі хроніки COVID-19: 15 жовтня.

Станом на 09:00 15 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 339 994 хворих на сovid-19. За минулу добу 1620 нових випадків: 816 – на Львівщині (проведено 1379 ПЛР-досліджень), 514 – на Тернопіллі (проведено 1129 ПЛР-досліджень) та 290 – на Івано-Франківщині (проведено 834 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 13 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: шестеро людей померло у Львівській області, п'ятеро – у Тернопільській області, двоє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 жовтня (09:00): 82 067 випадків, 514 нових

(за даними Тернопільского ОЛЦ КПХ МОЗ України – 522 нові випадки)

Тернопіль – 127 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 48 осіб

Бучацький район – 39 осіб

Гусятинський район – 28 осіб

Заліщицький район – 36 осіб

Збаразький район – 42 особи

Зборівський район – 16 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Козівський район – 10 осіб

Лановецький район – 12 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 10 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 30 осіб

Тернопільський район – 37 осіб

Чортківський район – 36 осіб

Шумський район – 19 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 жовтня (09:00): 162 222 випадки, 816 нових

Львів – 320 осіб

Бродівський район – 50 осіб

Буський район – 40 осіб

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 52 особи

Жидачівський район – 14 осіб

Золочівський район – 17 осіб

Кам’янка-Бузький район – 27 осіб

Миколаївський район – 16 осіб

Перемишлянський район – 26 осіб

Пустомитівський район – 64 особи

Радехівський район – 25 осіб

Самбірський район – 20 осіб

Сокальський район – 99 осіб

Стрийський район – 40 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 жовтня (09:00): 95 705 випадків, 290 нових

Івано-Франківськ – 49 осіб

Богородчанський район – 23 особи

Верховинський район – 3 особи

Долинський район – 17 осіб

Калуський район – 45 осіб

Коломийський район – 64 особи

Косівський район – 11 осіб

Надвірнянський район – 34 особи

Тисменицький район – 15 осіб

Тлумацький район – 14 осіб

Рогатинський район – 4 особи

Снятинський район – 11 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.