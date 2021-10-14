Галицькі хроніки COVID-19: 14 жовтня.

Станом на 09:00 14 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 338 374 хворих на сovid-19. За минулу добу 2416 нових випадків: 1132 – на Львівщині (проведено 3395 ПЛР-досліджень), 768 – на Тернопіллі та 516 – на Івано-Франківщині (проведено 1317 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 42 летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 17 людей померло у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 14 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 жовтня (09:00): 81 553 випадки, 768 нових
Тернопіль – 172 особи
Бережанський район – 15 осіб
Борщівський район – 60 осіб
Бучацький район – 37 осіб
Гусятинський район – 39 осіб
Заліщицький район – 35 осіб
Збаразький район – 94 особи
Зборівський район – 35 осіб
Козівський район – 28 осіб
Кременецький район – 42 особи
Монастириський район – 15 осіб
Підволочиський район – 17 осіб
Підгаєцький район – 11 осіб
Теребовлянський район – 48 осіб
Тернопільський район – 78 осіб
Чортківський район – 49 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 жовтня (09:00): 161 406 випадків, 1132 нових
Львів – 387 осіб
Бродівський район – 19 осіб
Буський район – 18 осіб
Городоцький район – 11 осіб
Дрогобицький район – 35 осіб
Жидачівський район – 34 особи
Жовківський район – 111 осіб
Золочівський район – 16 осіб
Кам'янко-Бузький район – 40 осіб
Миколаївський район – 60 осіб
Мостиський район – 11 осіб
Перемишлянський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 87 осіб
Радехівський район – 15 осіб
Самбірський район – 64 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 53 особи
Старосамбірський район – 17 осіб
Стрийський район – 56 осіб
Яворівський район – 88 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 жовтня (09:00): 95 415 випадків, 516 нових
Івано-Франківськ – 108 осіб
Галицький район – 23 особи
Богородчанський район – 52 особи
Верховинський район – 9 осіб
Городенківський район – 9 осіб
Долинський район – 42 особи
Калуський район – 38 осіб
Коломийський район – 54 особи
Косівський район – 28 осіб
Надвірнянський район – 32 особи
Тисменицький район – 27 осіб
Тлумацький район – 19 осіб
Рогатинський район – 8 осіб
Рожнятівський район – 26 осіб
Снятинський район – 41 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
14.10.2021