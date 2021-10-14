Галицькі хроніки COVID-19: 14 жовтня.

 

Станом на 09:00 14 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 338 374 хворих на сovid-19. За минулу добу 2416 нових випадків: 1132 – на Львівщині (проведено 3395 ПЛР-досліджень), 768 – на Тернопіллі та 516 – на Івано-Франківщині (проведено 1317 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 42 летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 17 людей померло у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 14 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 жовтня (09:00): 81 553 випадки, 768 нових

 

Тернопіль – 172 особи

Бережанський район – 15 осіб

Борщівський район – 60 осіб

Бучацький район – 37 осіб

Гусятинський район – 39 осіб

Заліщицький район – 35 осіб

Збаразький район – 94 особи

Зборівський район – 35 осіб

Козівський район – 28 осіб

Кременецький район – 42 особи

Монастириський район – 15 осіб

Підволочиський район – 17 осіб

Підгаєцький район – 11 осіб

Теребовлянський район – 48 осіб

Тернопільський район – 78 осіб

Чортківський район – 49 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 жовтня (09:00): 161 406 випадків, 1132 нових

 

Львів – 387 осіб

Бродівський район – 19 осіб

Буський район – 18 осіб

Городоцький район – 11 осіб

Дрогобицький район – 35 осіб

Жидачівський район – 34 особи

Жовківський район – 111 осіб

Золочівський район – 16 осіб

Кам'янко-Бузький район – 40 осіб

Миколаївський район – 60 осіб

Мостиський район – 11 осіб

Перемишлянський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 87 осіб

Радехівський район – 15 осіб

Самбірський район – 64 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 53 особи

Старосамбірський район – 17 осіб

Стрийський район – 56 осіб

Яворівський район – 88 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 жовтня (09:00): 95 415 випадків, 516 нових

 

Івано-Франківськ – 108 осіб

Галицький район – 23 особи

Богородчанський район – 52 особи

Верховинський район – 9 осіб

Городенківський район – 9 осіб

Долинський район – 42 особи

Калуський район – 38 осіб

Коломийський район – 54 особи

Косівський район – 28 осіб

Надвірнянський район – 32 особи

Тисменицький район – 27 осіб

Тлумацький район – 19 осіб

Рогатинський район – 8 осіб

Рожнятівський район – 26 осіб

Снятинський район –  41 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

14.10.2021

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