Польща виступає за коригування Договору про Євроунію.

Заступник глави МЗС республіки назвав це «виходом, який може повести європейську інтеграцію в правильному керунку».

Польща підтримує ідею про те, щоб переписати Договір про Європейську Унію. Про це заявив у четвер, 14 жовтня, в етері Polskie Radio24 заступник міністра закордонних справ республіки Павєл Яблонський.

Відповідаючи на запитання модератора про можливість коригування Договору, віцеміністр зазначив: «Без сумніву, це вихід, який може повести європейську інтеґрацію в правильному напрямі. Про необхідність реформувати договір, переписати його говорив кілька років тому Ярослав Качинський. Ми розуміємо проблеми у функціонуванні ЄУ. Головна проблема, з якою ми стикаємося, – це спроба розширення компетенцій інститутів за межі того, що написано в договорі. Європейські інститути за рахунок нової інтерпретації права намагаються зарахувати до своїх компетенцій більше того, що їм передали країни-члени».

На переконання Яблонського, новий трактат міг би це врегулювати, якби ясно окреслив рамки діяльності суду ЄУ, забороняючи інтерпретувати право. «Без сумніву, потрібно це обговорювати, потрібно говорити про те, що сьогоднішнє європейське право порушується не Польщею чи іншими країнами, а європейськими інститутами», – наголосив польський віцеміністр.

«Якби сьогодні європейські інститути змусили Польщу діяти всупереч своїй конституції, адже з вердикту суду ЄУ прямо випливає, що польські суди повинні іґнорувати або порушувати власні конституційні норми, то це стало б прецедентом, який європейські інститути використовували б у майбутньому для аналогічного підходу до інших непокірних країн-членів, трансформуючи ЄУ в наддержаву. Багато відповідальних політиків це розуміють», – пояснив Павєл Яблонський.

Конфлікт Польщі з керівництвом Європейської Унії з питань компетенції європейських інститутів триває вже кілька років. Він розпочався з протестів Брюсселя щодо проведеної Варшавою реформи польського судівництва. У грудні 2017 року Єврокомісія ініціювала щодо Польщі процедуру усунення порушень європейського права.

Наприкінці минулого року Рада ЄУ та Європарламент домовилися вважати дотримання принципу верховенства права вирішальним критерієм при розподілі бюджетних витрат між членами спільноти. Польща і Угорщина, які регулярно зазнають критики Євроунії через розбіжності з Брюсселем в питаннях оцінки дотримання норм верховенства права, виступали проти.

Сьомого жовтня Конституційний суд Польщі, розглянувши запит прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, підтвердив невідповідність норми про домінування європейського права над положеннями конституції республіки. Це рішення викликало нову хвилю критики з боку Брюсселя і спровокувало розмови про можливість позбавлення Польщі коштів з європейських фондів.