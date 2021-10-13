Галицькі хроніки COVID-19: 13 жовтня.

Станом на 09:00 13 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 335 958 хворих на сovid-19. За минулу добу 1470 нових випадків: 863 – на Львівщині (проведено 3504 ПЛР-дослідження), 286 – на Тернопіллі (проведено 2342 ПЛР-дослідження) та 321 – на Івано-Франківщині (проведено 1401 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 40 летальних випадків унаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 25 людей померло у Львівській області, дев'ятеро людей – у Тернопільській області, шестеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 жовтня (09:00): 80 785 випадків, 286 нових
Тернопіль – 50 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 12 осіб
Гусятинський район – 24 особи
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 30 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Кременецький район – 31 особа
Козівський район – 5 осіб
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 3 особи
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 31 особа
Підволочиський район – 10 осіб
Чортківський район – 20 осіб
Шумський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 жовтня (09:00): 160 274 випадки, 863 нових
Львів – 388 осіб
Бродівський район – 23 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 12 осіб
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 9 осіб
Жовківський район – 68 осіб
Золочівський район – 27 осіб
Кам’янка-Бузький район – 38 осіб
Миколаївський район – 13 осіб
Мостиський район – 17 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 35 осіб
Радехівський район – 15 осіб
Самбірський район – 37 осіб
Сколівський район – 5 осіб
Сокальський район – 51 особа
Старосамбірський район – 30 осіб
Стрийський район – 46 осіб
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 33 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 жовтня (09:00): 94 899 випадків, 321 новий
Івано-Франківськ – 58 осіб
Богородчанський район – 3 особи
Галицький район – 18 осіб
Городенківський район – 14 осіб
Верховинський район – 12 осіб
Долинський район – 52 особи
Калуський район – 32 особи
Коломийський район – 43 особи
Косівський район – 30 осіб
Надвірнянський район – 4 особи
Снятинський район – 1 особа
Тисменицький район – 15 осіб
Тлумацький район – 15 осіб
Рогатинський район – 12 осіб
Рожнятівський район – 12 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
13.10.2021