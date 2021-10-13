Галицькі хроніки COVID-19: 13 жовтня.

Станом на 09:00 13 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 335 958 хворих на сovid-19. За минулу добу 1470 нових випадків: 863 – на Львівщині (проведено 3504 ПЛР-дослідження), 286 – на Тернопіллі (проведено 2342 ПЛР-дослідження) та 321 – на Івано-Франківщині (проведено 1401 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 40 летальних випадків унаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 25 людей померло у Львівській області, дев'ятеро людей – у Тернопільській області, шестеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 жовтня (09:00): 80 785 випадків, 286 нових

Тернопіль – 50 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 12 осіб

Гусятинський район – 24 особи

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 30 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Кременецький район – 31 особа

Козівський район – 5 осіб

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 3 особи

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 31 особа

Підволочиський район – 10 осіб

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 13 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 жовтня (09:00): 160 274 випадки, 863 нових

Львів – 388 осіб

Бродівський район – 23 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 12 осіб

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 9 осіб

Жовківський район – 68 осіб

Золочівський район – 27 осіб

Кам’янка-Бузький район – 38 осіб

Миколаївський район – 13 осіб

Мостиський район – 17 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 35 осіб

Радехівський район – 15 осіб

Самбірський район – 37 осіб

Сколівський район – 5 осіб

Сокальський район – 51 особа

Старосамбірський район – 30 осіб

Стрийський район – 46 осіб

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 33 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 жовтня (09:00): 94 899 випадків, 321 новий

Івано-Франківськ – 58 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Галицький район – 18 осіб

Городенківський район – 14 осіб

Верховинський район – 12 осіб

Долинський район – 52 особи

Калуський район – 32 особи

Коломийський район – 43 особи

Косівський район – 30 осіб

Надвірнянський район – 4 особи

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 15 осіб

Тлумацький район – 15 осіб

Рогатинський район – 12 осіб

Рожнятівський район – 12 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.