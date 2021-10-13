Кінематографічний капітан Кірк побував у справжньому космосі.

90-річний актор Вільям Шетнер злітав у космос на кораблі New Shepard компанії Blue Origin.

Голлівудський актор канадського походження Вільям Шетнер (William Shatner), зірка легендарного науково-фантастичного телесеріалу «Зоряний шлях» (Star Trek), у середу, 13 жовтня, здійснив не кінематографічний, а реальний політ у космос. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Шетнер став одним із членів екіпажу суборбітального корабля New Shepard компанії Blue Origin бізнесмена Джеффа Безоса. Актор, який прославився роллю легендарного капітана Кірка у перших сезонах «Зоряного шляху», взяв участь у другому польоті корабля New Shepard. Перший політ корабля 20 липня ненадовго відправив у космос самого Безоса.

Політ тривав близько 10 хвилин. Апарат корабля New Shepard піднявся на висоту трохи більше ста кілометрів, яку багато хто вважає межею космосу. Протягом короткого часу екіпаж відчував невагомість і спостерігав округлі обриси Землі.

Вільям Шетнер став найстарішою людиною, що побувала в космосі. У пункті управління польотом заявили, що політ пройшов за планом, капсула з астронавтами приземлилася у штатному порядку в Техасі. Як повідомляється, всі учасники польоту почуваються нормально.

Окрім Шетнера, в космос відправилися ще три людини: віцепрезидент Blue Origin Одрі Паверс (Audrey Powers), співзасновник компанії Planet Кріс Бошуізен (Chris Boshuizen) і менеджер французької корпорації з виробництва медичного програмного забезпечення Dassault Systèmes Ґлен де Вріс (Glen de Vries).