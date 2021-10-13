Кінематографічний капітан Кірк побував у справжньому космосі.

90-річний актор Вільям Шетнер злітав у космос на кораблі New Shepard компанії Blue Origin.

 

 

Голлівудський актор канадського походження Вільям Шетнер (William Shatner), зірка легендарного науково-фантастичного телесеріалу «Зоряний шлях» (Star Trek), у середу, 13 жовтня, здійснив не кінематографічний, а реальний політ у космос. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Шетнер став одним із членів екіпажу суборбітального корабля New Shepard компанії Blue Origin бізнесмена Джеффа Безоса. Актор, який прославився роллю легендарного капітана Кірка у перших сезонах «Зоряного шляху», взяв участь у другому польоті корабля New Shepard. Перший політ корабля 20 липня ненадовго відправив у космос самого Безоса.

 

Політ тривав близько 10 хвилин. Апарат корабля New Shepard піднявся на висоту трохи більше ста кілометрів, яку багато хто вважає межею космосу. Протягом короткого часу екіпаж відчував невагомість і спостерігав округлі обриси Землі.

 

Вільям Шетнер став найстарішою людиною, що побувала в космосі. У пункті управління польотом заявили, що політ пройшов за планом, капсула з астронавтами приземлилася у штатному порядку в Техасі. Як повідомляється, всі учасники польоту почуваються нормально.

 

Окрім Шетнера, в космос відправилися ще три людини: віцепрезидент Blue Origin Одрі Паверс (Audrey Powers), співзасновник компанії Planet Кріс Бошуізен (Chris Boshuizen) і менеджер французької корпорації з виробництва медичного програмного забезпечення Dassault Systèmes Ґлен де Вріс (Glen de Vries).

13.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Прогулянка Микулинцями
Анастасія ЛУПАК
Не намилуєшся красою навколишніх просторих схиліве. Міцна бруківка крізь асфальт, порослий зеленню кам’яний паркан вздовж вулиці, одноповерхові будиночки...  
12.10.21 | | Галичина
З Моцартом проти епілепсії
Соната для фортепіано ре-мажор заспокоює надмірні сигнальні потоки в мозку.
12.10.21 | | Наука
Відволікаючі удари у голову
Юрко ТИМЧУК
Щоб добре заховати голку, її не треба пхати в копицю сіна, ефективніше кинути в купу таких самих голок. Цей принцип досконало опанували вітчизняні політики і никають скандали в копицях скандалів. Огляд подій тижня в Україні.
11.10.21 | | Україна
«Сокіл» та «Алкід»: між рядками
Вікторія Антошевська
«Сокіл»/«Алкід» – диптих, об’єднаний рядом символів, алюзій та художніх прийомів. Образ Сокола – режисерська новація. Поява у глядацькій залі драматичної акторки у ролі птаха розпочинає дійство, яке вдало поєднує в собі неспотворене лібрето та оригінальний перформанс з дещицею дотепного гумору, що його здатна сприйняти навіть консервативна публіка.
11.10.21 | | Штука
Як виглядають «тверді» електрони?
Науковцям уперше вдалося сфотографувати кристали Вігнера – структури електронів, що нагадують бджолині стільники.
11.10.21 | | Наука
Гесіод: міф про нарциса
Олександр Фільц-Павенцький
Перспективу одноманітної вічності можуть врятувати бажання здобувати нове знання і визнання – за рахунок тих, чия душа здатна поділитися власною нарцистичною наснагою
11.10.21 | | Дискурси
Дресирувальник черепах
Віталій Портников
Ми черепахам поклоняємося – тому що не хочемо нікуди поспішати, нічого серйозно змінювати, віримо у власну досконалість і розраховуємо всіх обдурити.
10.10.21 | | Дискурси
Світова прем’єра «Україна Terra Incognita»
Вікторія Химинець
«Україна Terra Incognita»  переосмислює відомі жанри та місце української музики в них. Митці проєкту не «вкладають» українську пісню у створений кілька століть тому формат опери, а створюють свій – неповторний та унікальний.
10.10.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.