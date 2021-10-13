Помер відомий львівський екскурсовод Василь Радковець.

 

У Львові помер відомий екскурсовод, краєзнавець, популяризатор батярства Василь Радковець. Про це пізно ввечері у середу, 12 жовтня, повідомив його брат Іван Радковець.

 

 

Парастас та чин похорону відбудеться завтра, 14 жовтня, о 11:00 в каплиці при церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що на майдані Святого Івана Павла ІІ папи Римського, 1 на Сихові.

 

За повідомленням міського голови Андрія Садового, серце Василя Радковця перестало битися після важкої хвороби.

 

 

«Людина-бренд, людина-символ, людина-історія. Велика втрата. Сумуємо, співчуваємо рідним і близьким», – офіційно від громади Львова висловив співчуття міський голова.

 

Для довідки.

 

Василю Радковцю було 59 років. Він – найстарший у сім'ї відомих львівських екскурсоводів Радковців: брат Петра та Івана. Навчався у «Львівській політехніці» на інженера. Згодом чоловік почав проводити тематичні екскурсії Львовом. Із 2017 року працював провідним спеціалістом у Центрі розвитку туризму Львівської міськради.

 

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/myroslava.sydor, dyvys.info

13.10.2021

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