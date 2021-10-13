В Україні зафіксували 471 смерть від ковіду – другий показник за весь час пандемії.

В Україні впродовж минулої доби зафіксували 471 смерть від коронавірусної хвороби. Це другий за величиною показник летальних випадків за весь час пандемії. Рекордне число зареєстрували 7 квітня – 481 померлий.

Подобовий облік смертей від ковіду

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Минулої доби найбільшу кількість померлих зареєстрували у Херсонській області – 65. На Харківщині 45 летальних випадків, на Одещині – 38, на Дніпропетровщині – 30.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

Упродовж минулої доби в Україні виявили 16 309 нових випадків коронавірусної хвороби.

Шпиталізували 4901 особу.

Найбільше добових випадків зафіксували у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344) та Запорізькій (1048) областях.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Найбільше добових випадків зафіксували у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344) та Запорізькій (1048) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 578 394 особи.

Померло 59 523 людини.