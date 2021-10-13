В Україні зафіксували 471 смерть від ковіду – другий показник за весь час пандемії.

В Україні впродовж минулої доби зафіксували 471 смерть від коронавірусної хвороби. Це другий за величиною показник летальних випадків за весь час пандемії. Рекордне число зареєстрували 7 квітня – 481 померлий.
Подобовий облік смертей від ковіду
Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.
Минулої доби найбільшу кількість померлих зареєстрували у Херсонській області – 65. На Харківщині 45 летальних випадків, на Одещині – 38, на Дніпропетровщині – 30.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
Упродовж минулої доби в Україні виявили 16 309 нових випадків коронавірусної хвороби.
Шпиталізували 4901 особу.
Найбільше добових випадків зафіксували у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344) та Запорізькій (1048) областях.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Найбільше добових випадків зафіксували у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344) та Запорізькій (1048) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 578 394 особи.
Померло 59 523 людини.
13.10.2021