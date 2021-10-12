Галицькі хроніки COVID-19: 12 жовтня.

Станом на 09:00 12 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 334 488 хворих на сovid-19. За минулу добу 1312 нових випадків: 978 – на Львівщині (проведено 1796 ПЛР-досліджень), 162 – на Тернопіллі (проведено 1541 ПЛР-дослідження) та 172 – на Івано-Франківщині (проведено 980 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 50 летальних випадків унаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 33 людини померло у Львівській області, восьмеро людей – у Тернопільській області, дев'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 жовтня (09:00): 80 499 випадків, 162 нові

Тернопіль – 29 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 24 особи

Бучацький район – 15 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 8 осіб

Збаразький район – 2 особи

Кременецький район – 13 осіб

Козівський район – 5 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 жовтня (09:00): 159 411 випадків, 978 нових

Львів – 550 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 жовтня (09:00): 94 578 випадків, 172 нові

Івано-Франківськ – 57 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Верховинський район – 5 осіб

Галицький район – 4 особи

Городенківський район – 1 особа

Долинський район – 6 осіб

Калуський район – 5 осіб

Коломийський район – 15 осіб

Косівський район – 19 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Рогатинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 14 осіб

Снятинський район – 3 особи

Тисменицький район – 21 особа

Тлумацький район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.