Галицькі хроніки COVID-19: 12 жовтня.

Станом на 09:00 12 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 334 488 хворих на сovid-19. За минулу добу 1312 нових випадків: 978 – на Львівщині (проведено 1796 ПЛР-досліджень), 162 – на Тернопіллі (проведено 1541 ПЛР-дослідження) та 172 – на Івано-Франківщині (проведено 980 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 50 летальних випадків унаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 33 людини померло у Львівській області, восьмеро людей – у Тернопільській області, дев'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 жовтня (09:00): 80 499 випадків, 162 нові
Тернопіль – 29 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 24 особи
Бучацький район – 15 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 8 осіб
Збаразький район – 2 особи
Кременецький район – 13 осіб
Козівський район – 5 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 11 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 жовтня (09:00): 159 411 випадків, 978 нових
Львів – 550 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 жовтня (09:00): 94 578 випадків, 172 нові
Івано-Франківськ – 57 осіб
Богородчанський район – 8 осіб
Верховинський район – 5 осіб
Галицький район – 4 особи
Городенківський район – 1 особа
Долинський район – 6 осіб
Калуський район – 5 осіб
Коломийський район – 15 осіб
Косівський район – 19 осіб
Надвірнянський район – 7 осіб
Рогатинський район – 2 особи
Рожнятівський район – 14 осіб
Снятинський район – 3 особи
Тисменицький район – 21 особа
Тлумацький район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.12.10.2021