Галицькі хроніки COVID-19: 12 жовтня.

 

Станом на 09:00 12 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 334 488 хворих на сovid-19. За минулу добу 1312 нових випадків: 978 – на Львівщині (проведено 1796 ПЛР-досліджень), 162 – на Тернопіллі (проведено 1541 ПЛР-дослідження) та 172 – на Івано-Франківщині (проведено 980 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано  50 летальних випадків унаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 33 людини померло у Львівській області, восьмеро людей – у Тернопільській області, дев'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 жовтня (09:00): 80 499 випадків, 162 нові

 

Тернопіль – 29 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 24 особи

Бучацький район – 15 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 8 осіб

Збаразький район – 2 особи

Кременецький район – 13 осіб

Козівський район – 5 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район  – 7 осіб

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район  – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 жовтня (09:00): 159 411 випадків, 978 нових

 

Львів – 550 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 жовтня (09:00): 94 578 випадків, 172 нові

 

Івано-Франківськ – 57 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Верховинський район – 5 осіб

Галицький район – 4 особи

Городенківський район – 1 особа

Долинський район – 6 осіб

Калуський район – 5 осіб

Коломийський район – 15 осіб 

Косівський район – 19 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Рогатинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 14 осіб

Снятинський район – 3 особи

Тисменицький район – 21 особа

Тлумацький район – 5 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

12.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Як виглядають «тверді» електрони?
Науковцям уперше вдалося сфотографувати кристали Вігнера – структури електронів, що нагадують бджолині стільники.
12.10.21 | | Наука
«Сокіл» та «Алкід»: між рядками
Вікторія Антошевська
«Сокіл»/«Алкід» – диптих, об’єднаний рядом символів, алюзій та художніх прийомів. Образ Сокола – режисерська новація. Поява у глядацькій залі драматичної акторки у ролі птаха розпочинає дійство, яке вдало поєднує в собі неспотворене лібрето та оригінальний перформанс з дещицею дотепного гумору, що його здатна сприйняти навіть консервативна публіка.
11.10.21 | | Штука
Гесіод: міф про нарциса
Олександр Фільц-Павенцький
Перспективу одноманітної вічності можуть врятувати бажання здобувати нове знання і визнання – за рахунок тих, чия душа здатна поділитися власною нарцистичною наснагою
11.10.21 | | Дискурси
Світова прем’єра «Україна Terra Incognita»
Вікторія Химинець
«Україна Terra Incognita»  переосмислює відомі жанри та місце української музики в них. Митці проєкту не «вкладають» українську пісню у створений кілька століть тому формат опери, а створюють свій – неповторний та унікальний.
10.10.21 | | Штука
Про сходи, що зникли, але є
Діана Клочко
Драбина, що пов'язує землю Бучача із небом, продовжує існувати у неполічених сходинках і сходженнях містян на пагорби.
10.10.21 | | Дискурси
Короткий метр до Мангеттена
Юлія Баір
Фестиваль продовжили на два тижні, переможця оголосять 18 жовтня. Тож ще є змога відшукати продовжені покази в кінотеатрах вашого міста, подивитися й проголосувати за найкращу короткометражку з добірки.
09.10.21 | | Штука
Атена Пашко: Сила і ніжність
Мирослав МАРИНОВИЧ
Чимало розкутих людей вважають себе вільними, але насправді їхня свобода не поєднана з відповідальністю і стає сваволею. Атена Пашко була по-справжньому вільна. Нам бракує таких
09.10.21 | | Галичина
Національна збірна з хорового співу
Тетяна Козирєва
Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Львівська національна державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» відзначає 50-річчя, яке припадає на 17 жовтня – цього дня 1971 року відбулася перша репетиція хлопчачого хору.
08.10.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.