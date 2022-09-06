У Франківську військових з травмами шиї та голови оперуватимуть хірурги з США.

Івано-Франківська обласна клінічна лікарня готується до старту масштабного українсько-американського проєкту з оперативного лікування українських воїнів. Вчора адміністрація лікарні провела нараду, на якій обговорили головні організаційні моменти, і вже у двадцятих числах вересня йтиметься про перші результати попередніх напрацювань, повідомляє пресслужба лікарні.

 

«Це масштабний навчальний та лікувальний проєкт, в рамках якого до нас приїздять американські хірурги й кілька днів оперуватимуть наших воїнів. Цими днями ми якраз завершили приймати заявки від пацієнтів та їхніх родичів, – розповідає керівниця проєкту, отоларингологиня Наталія Комашко. – Будемо працювати командно й одночасно вчитися в наших американських колег давати раду зі складними травмами голови та шиї».

 

У рамках проєкту на базі лікарні працюватимуть дев’ять американських хірургів і кілька десятків українських, частина з яких вчитиметься у своїх колег з-за кордону безпосередньо під час оперативних втручань.

 

«Маємо вміти надати допомогу нашим військовим у себе вдома, й тому дякуємо за цей дружній візит лікарів зі США, які відгукнулися на наше запрошення», – каже Наталія Комашко.

 

Навчальну частина проєкту організовує Українська асоціація ендоскопічної хірургії голови та шиї. У рамках проєкту передбачена трансляція із зали оперативних втручань, й українські медики матимуть змогу спостерігати за ходом операцій наживо. Крім того, буде змога послухати лекції провідних спеціалістів і поспілкуватися з американськими колегами.

06.09.2022

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