Соцопитування засвідчують невпинне зниження рейтингів Джо Байдена.

Демоскопи пояснюють це хаотичним виведенням військ з Афганістану і політичними чварами у Капітолії навколо держборгу.

Чимраз більше американців висловлюють невдоволення тим, як президент США Джо Байден виконує свої службові обов’язки через майже дев'ять місяців після вступу на посаду. Про це свідчать результати свіжих соціологічних досліджень, оприлюднених радіо Voice of America.

У ході серії загальнонаціональних опитувань громадської думки, проведених минуло тижня, 49,2 відсотка виборців заявили, що вони не схвалюють роботу Байдена на посаді президента. У той час, як 44,5 відсотка висловили задоволення його діяльністю. Такі дані наводить соціологічний сайт FiveThirtyEight.

У п'яти недавніх опитуваннях, результати яких наведені на сайті RealClearPolitics, число незадоволених роботою президента перевищує число задоволених. Протилежну картину дали три опитування.

На думку аналітиків, зниження рейтингу Байдена особливо помітно серед незалежних виборців, які допомогли йому перемогти президента Дональда Трампа під час виборчих перегонів минулого року.

У липні, через шість місяців після початку президентства, число задоволених його роботою перевищувало число незадоволених на дев’ять відсоткових пунктів, але вже до кінця серпня думки американських виборців розділилися порівну.

З того часу рейтинг Байдена знизився ще більше, і політологи пропонують кілька пояснень. Цей період збігся з хаотичним виведенням американських військ з Афганістану після 20-річної війни, зазначають вони.

Аналітики також вказують на політичні розбіжності між республіканцями і демократами в Конґресі з приводу збільшення стелі державного боргу, що може стати причиною блокування бюджетних виплат. У той же час прогресивні й помірні законодавці-демократи сперечаються про масштаби і розмах плану найбільшого розширення системи соціального захисту країни, запропонованого Байденом.

Негативу до рейтингу американського президента додало й те, що за останні місяці число нових випадків коронавірусу в країні зросло, хоча недавно йшло на спад. При цьому близько 70 мільйонів американців залишаються не вакцинованими.

У відповідь на прохання прокоментувати зниження рейтингів Байдена речниця Білого дому Джен Псакі сказала журналістам: «Наша країна дійсно переживає складний час. Ми продовжуємо боротьбу з COVID-19, і багато хто, включно з нами, вважав, що ми з ним вже покінчили».