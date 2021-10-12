На Львівщині медики радять доповнити вакцинацію тестуванням на антигени Сovid-19.

Через стрімкий ріст хворих на коронавірус та особливу агресивність штаму «Дельта» медики та епідеміологи закликають мешканців Львівщини активніше вакцинуватися та радять застосовувати швидкі тести на антиген для оперативного виявлення осередків хворих. Про це йшлося під час обговорення особливостей поширення штаму «Дельта» коронавірусу на пресконференції, організованій Українським лікарським товариством у Львові.

 

 

Зокрема, епідеміологиня, докторка медичних наук Наталія Виноград повідомила, що штам «Дельта» значно агресивніший за звичайний коронавірус, і саме його мутація стала однією з причин погіршення епідситуації з Covid-19 в Україні та світі.

 

«Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) уже офіційно підрозділила штам "Дельта" на декілька варіантів епідеміологічного значення, тому говорити про нього треба конкретно для конретної держави і території», – пояснила Наталія Виноград.

 

За її словами, однією з головних причин нової хвилі епідемії стала міграція людей, зокрема влітку. Потужні міграційні процеси в Україну відбуваються зі сторони Російської Федерації, а також з країн ЄС, латиноамериканських і азійських країн.

 

«Один із видів біологічних загроз, який зараз є характерний і змінює прояви епідемічного процесу при Covid-19, – це міграційні процеси. Ми отримали посилення епідемічних процесів за рахунок посилення міграційних процесів улітку. З Туреччини почалося дуже серйозне занесення і циркуляція на території України штаму "Дельта", внаслідок цього ми практично звільнилися від попередніх варіантів коронавірусу, він їх витіснив. За законами епідеміології, потім має прийти інший варіант вірусу. Необхідно, щоб у нас була готова система реагування, а це – система біобезпеки держави, що передбачає декілька напрямів, й один з основних – система раннього виявлення захворювань», – розповіла Наталія Виноград.

 

За її словами, з огляду на особливу агресивність та контагіозність штаму «Дельта», до масової вакцинації, яка має допомогти людям легше переносити Covid-19, необхідно додати експрес-тестування на антигени до Covid-19.

 

«Вакцинація – божа ласка, дуже потрібна справа, вона не дасть тяжко захворіти, не дасть померти. Але вакцинація не закриває проблеми поширення штаму "Дельта" коронавірусу. Треба вчасно відпрацьовувати кожен осередок інфікування, – прокоментувала епідеміологиня. – Найефективнішим на сьогодні є запровадження масового тестування на антигени до коронавірусу, коли діти не допускаються у дитсадки, школи, а дорослі – в організовані колективи без проведення такого тесту. Саме такий тест дозволяє побачити, чи заразна людина, якщо вона вже перехворіла і вакцинована».

 

Наталія Виноград також зазначила, що перспектива посилення карантину на Львівщині є виправданою, з огляду на контрольні показники: «Відкрийте статистику, за усіма показниками ми уже є фактично у червоній зоні карантину, і треба дотримуватися відповідних вимог та рекомендацій». Водночас фахівчиня наголосила, що подолати пандемію на волонтерських ініціативах не вдасться, натомість необхідні відповідальні рішення штабу з НС на рівні кожної громади, регіону, країни.

 

У питанні налагодження швидкого реагування за допомогою експрес-тестів на антигени із головною спеціалісткою МОЗ України з епідеміології солідарні й інші члени Українського лікарського товариства.

 

Пришвидшення темпів поширення коронавірусної інфекції проілюстрував, зокрема, кандидат медичних наук, лікар-лаборант із великим стажем, засновник медичного діагностичного центру «МеДіс» Андрій Петрух.

 

«Спостереження по Львову нашого центру: якщо у вересні з усіх виконаних ПЛР підтверджених випадків інфікування коронавірусом було 8%, то за 10 днів жовтня – 18%, спостерігаємо ріст у 2,5 раза. Якщо подивитися на експрес-тести, то кількість позитивних тестів зросла за згадуваний період у три рази», – повідомив він.

 

 

Професор Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, президент Світової федерації українських лікарських товариств Андрій Базилевич повідомив, що з огляду на практику європейських країн, в Україні, зокрема на Львівщині, доцільно запровадити на рівні з масовою вакцинацією також і безкоштовне для громадян експрес-тестування на антигени до коронавірусу.

 

«У Німеччині громадські організації, які отримали гранти, на вулицях проводять безкоштовні експрес-тести. Це дає можливість вчасно виявити інфекцію, ізолювати та лікувати, – прокоментував він. – Ми, представники Лікарського товариства, вважаємо, що якщо буде виділено більше бюджетних коштів не тільки на безкоштовну вакцинацію, а й на безкоштовні експрес-тести на антигени, це матиме позитивний ефект».

 

За словами Андрія Базилевича, до проведення таких тестувань можна залучити студентів старших курсів Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, оскільки це фахівці рівня медбратів та медсестер.

 

Фото freeradio.com.ua, zbruc.eu

12.10.2021

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