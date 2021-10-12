Японія вчергове заявила про права на південну частини Курил.

Прем'єр країни висловив переконання, що на острови поширюється суверенітет Токіо.

Новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час дебатів у нижній палаті парламенту у вівторок, 12 жовтня, заявив, що на острови південної частини Курил поширюється суверенітет Токіо. Про це повідомив інформаційний портал DIP.

«На північні території (так у Японії називають південну частину Курил) поширюється суверенітет нашої країни. Ми повинні вирішити це питання, не залишаючи його наступним поколінням. Уряд налаштований на те, щоб укласти мирний договір із Росією, розв’язавши проблему приналежності цих островів», – зазначив японський прем'єр.

Фуміо Кісіда повідомив, що налаштований на наполегливі перемовини з Москвою з цього питання з опертям на всі попередні домовленості.

Раніше в своїй програмній промові під час інавґурації в парламенті восьмого жовтня прем'єр Кісіда наголосив, що мирний договір із Росією не буде укладений без врегулювання територіальної проблеми. Він також заявляв журналістам, що виступає за вирішення питання про приналежність усіх островів південної частини Курил, на які претендує Японія.

Москва і Токіо зі середини минулого століття ведуть консультації з метою вироблення мирного договору за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою на шляху до цього залишаються розбіжності щодо прав на південну частину Курил. Після закінчення війни весь архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, однак Японія оспорює належність Ітурупу, Кунашира, Шикотану, а також групи прилеглих дрібних незаселених островів. У той же час Кремль наполягає, що російський суверенітет над цими територіями має відповідне міжнародно-правове оформлення й не підлягає сумніву.