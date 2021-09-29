Японія визначилася з новим прем'єр-міністром.

Ним стане колишній міністр закордонних справ Фуміо Кісіда.

Ексміністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда в середу, 29 вересня, за підсумками голосування в другому турі був обраний новим головою правлячої в країні Ліберально-демократичної партії (ЛДП). Відтак, згідно з японським законодавством, він стане наступним прем'єр-міністром країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Як свідчать результати голосування, трансляція якого велася на сайті партії, Кісіда набрав 257 із 427 голосів у другому турі, що дозволило йому здобути перемогу. Його опонента – колишнього міністра оборони Японії Таро Коно – підтримало лише 170 членів ЛДП. Таким чином, Кісіда отримує посаду нового голови ЛДП, а незабаром стане новим – сотим за рахунком – прем'єр-міністром Японії.

Варто зазначити, що Кісіда виграв вибори за рахунок переваги в голосах від парламентських депутатів ЛДП. Хоча у Коно була ширша підтримка серед рядових членів партії в реґіонах.

Після оголошення підсумків голосування Кісіда нагадав, що незабаром відбудуться парламентські вибори, на яких члени ЛДП повинні об'єднатися для досягнення високих результатів. «Ми повинні продемонструвати народу відроджену партію і заручитися його підтримкою. Вибори (голови партії, – Z) закінчилися. У нас більше немає сторін», – наголосив він.

Новий голова ЛДП також заявив, що готовий приступити до своїх обов'язків негайно. Серед пріоритетних завдань він назвав економічні заходи боротьби з наслідками коронавірусу, розв’язання економічних і соціальних проблем. Як очікується, сесія парламенту, де затвердять кандидатуру нового глави уряду, пройде четвертого жовтня.

Вибори голови ЛДП проходили у зв'язку зі закінченням повноважень чинного прем'єра Йосіхіде Суґи. Він обійняв цю посаду минулого року через раптову демісію Сіндзо Абе. Сам Суґа від участі в передвиборних перегонах відмовився. Він пояснив це рішення бажанням присвятити залишок свого прем'єрського терміну боротьбі з коронавірусом.

Фуміо Кісіда народився 1957 року в родині династичних політиків. Його дід і батько були депутатами японського парламенту від Ліберально-демократичної партії. Кісіда закінчив юридичний факультет престижного університету Васеда. У 1993 році він вперше обрався в нижню палату парламенту від ЛДП.

У 2007–2008 роках Кісіда був міністром у справах Окінави і північних територій (так в Японії називають південні Курильські острови). З грудня 2012 року до серпня 2017-го в кабінеті Сіндзо Абе він очолював МЗС. Потім очолив політичну раду ЛДП.