Відволікаючі удари у голову

Щоб добре заховати голку її не треба пхати в копицю сіна, ефективніше кинути в купу таких самих голок. Цей принцип досконало опанували вітчизняні політики і никають скандали в копицях скандалів. Огляд подій тижня в Україні.

Спікеріада тижня

Надії любителів хепенінгу на те, що відставка голови Верховної Ради супроводжуватиметься киданням тупих предметів, ламанням меблів та подібними лігумінками, не справдилися. Дмитро Разумков перестав бути в парламенті першим серед рівних і тепер вестиме законотворчу діяльність на іншому робочому місці.

Увертюра до відставки Дмитра Олександровича почалася наприкінці минулого року і з того часу він відзначився наявністю власної думки щодо завеликих повноважень Ради національної безпеки і оборони, закриття "медведчуківських" телеканалів і головне - відправленням до Венеційської комісії "антиолігархічного закону" на предмет встановлення відповідності цивілізованим нормам.

Інтригу у хитання крісла під Разумковим-спікером 20 вересня пробував оживити формальний лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко, який обіцяв журналістам, що партія не буде ініціювати відставку голови ВР. Вже через два тижні той самий Корнієнко бештав першого номера у виборчому списку тієї самої "Слуги народу" закидами "Ми вже зрозуміли, що ви хочете стати лідером національного масштабу" і діагнозом Разумкову в якого, на думку оратора, "політичні цілі і амбіції" взяли гору над законністю. Понад чверть століття тому президент Кучма з формулюванням "за створення власного політичного іміджу" звільняв з посади прем'єр-міністра Марчука. Тепер постаті трохи помінялася, а риторика лишилася константною.

Разумкова в президії оперативно замінив Стефанчук, який амбіції певно також має, але ховає їх з умінням білочки, що зашпортує горішки на зиму. Самому ж Дмитрові Олександровичу різні "лідери громадської думки" малюють діаметрально протилежні перспективи. Одні прогнозують, що відставник має потенціал поборотися навіть за президентське крісло, інші кажуть, що Разумкову варто було б тішитися, якщо колишні соратники не позбавлять його і простого депутатського мандата. Пікантності додає свіжа інформація про те, що екс-спікера усунули не через амбіції, а за хабар, який він буцім отримав від забудовника за оборудки з парламентською нерухомістю. За українською традицією, коли витягуються скандали з фінансовим підгрунтям, то це значить, що об'єкт атаки сильно допік атакуючим.





Pandora тижня

Досить млявий водевіль з парламентськими перестановками ледь не відсунув на інформаційний маргінес і сторію з Pandora Papers - журналістським розслідуванням про корупцію в середовищі перших осіб різних держав.

В Україні політичні гурмани могли б обговорювати закордонні нюанси, які довели президента Чехії Земана до лікарні, а австрійського федерального канцлера Курца до відставки, якби у розслідуванні не фігурувало прізвище головного громадянина України. Допитливі журналісти розкопали дані про офшорні фірми Володимира Зеленського через які Ігор Коломойський нібито ганяв чужі гроші, бо вважав їх своїми, заодно поповнюючи рахунки самого Володимира Олександровича.

Оточення президента взялося за те, що вони вміють дуже погано - відмазувати (термін "виправдовувати" тут не пасує, бо сучасна команда на Банковій доросла лише до рівня відмазок про що свідчить "справа вагнерівців") патрона і стверджувати, що нічого страшного та Pandora не оприлюднила, а лише засвідчила дистанціювання Зеленського від бізнесу і взагалі в нас офшорні фірми мають навіть випускники дитячих садків.

Скандал з розслідуванням матиме довге продовження, а можна ж було комусь з президентських піарників мінімально напружити вміст черепа, згадати самому або запитати старших людей до яких ще не завітала деменція і видати паралель між Pandora і "Кольчуга". Поминаний вже Кучма на початку тисячоліття мав клопоти з тими радарами пасивного стеження, які Україна нібито продала вічно агресивному Ірану. Потім виявилося, що нічого такого Київ Тегерану не продавав, а скандал склепали, бо українці мали шанс будувати Бушерську АЕС в Ірані. Через "Кольчуги" всі наші плани заробити пару-другу мільярдів центів накрилися. 12 жовтня 2021 року в Києві відбудеться саміт Україна - ЄС. Pandora з'явилася якраз для того, щоб президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорили з Зеленським не як з лідером держави, а як не дуже чесним на руку скоробагатьком і качали йому свої права.

Висунь таку тему на Банковій і спокійно їдь в Бориспіль гостей зустрічати. Але креативу не вистачило, можливо, наступного разу складеться, бо наступний скандал буде точно.





Бикування тижня

Зате в "Укрексімбанку" креативом зашкалило і тепер першокурсникам на журфаках будуть розповідати про голову правління цієї державної фінансової установи Євгена Володимировича Мецгера і директора департаменту інформаційної політики АТ Пікалова Володимира Богдановича, як про людей, що перетворюють загалом нудну роботу журналіста у феєричне шоу з матюками і спробами набити писок.

Знімальна група проекту "Схеми" прийшла в "Укрексімбанк", щоб поговорити про гроші. В якийсь момент розмова з представниками четвертої влади перестала подобатися голові правління і в журналістів все відзняте та записане забрали і ліквідували. До ліквідації самих журналістів справа не дійшла, хоча банкіру того напевно хотілося.

Потім виявилося, що банківські спеціалісти, які інтерв'ю витирали, відповідають рівню свого шефа і голови в них ростуть з того місця, де в мавпи починається хвіст. "Схеми" відеозаписи відновили і країна взнала, що, крім неадекватного керівництва "Укрексімбанк" може похвалитися співпрацею з компанією, яка веде діяльність на окупованій території Донецької області, і навіть видав їм кредит на 60 мільйонів доларів.

Гіперактивних захисників корпоративної конфіденційної інформації від роботи відсторонили, Мецгер отримав нічний домашній арешт і час на роздуми як з тих тарапат викараскатися.

Основна ж проблема в тому, що подібне повторюватиметься доти, доки не запрацює стаття 171 Кримінального кодексу, де за вчинене в "Укрексімбанку" креативним банкірам світило б обмеження волі на строк до п’яти років.

Пікети тижня

Мірятися пікетами знову стає модно. У погожий осінній вихідний до будинку президента України Володимира Зеленського у Кончі-Заспі приїхав «Автомарш розгніваних громадян». За підрахунками організаторів дійства участь у ньому взяло півтори сотні активістів, а спокій довкола них охороняли кілька сот поліцейських. Банер "Коломойського під санкції" і запалені файєри урізноманітнили захід.

Крім елітної, але провінційної Конча-Заспи пікетували житло, яке нібито належить Зеленському, в солідному Лондоні. Громадська організація London Euromaidan пікетувала будинок на Бейкер-стріт (там де Шерлок Холмс і Джон Ватсон) з плакатами на яких обурення протестувальників було написане українською, що викликало у англомовних аборигенів деяке нерозуміння епізоду з елементом сюрреалізму.

Щоб попередній президент Петро Порошенко не відчував себе упослідженим і обділеним увагою і його маєток розташований в Козині пікетували. Там небайдужі громадяни, які вирішили так провести вихідні таки трохи не знайшли спільної мови з правоохоронцями (в Козині їх було менше сотні) і на одного особливо активного громадянина склали адмінпротокол про дрібне хуліганство.

Масові акції в Україні за традицією відбуваються у зимну пору року, тому залишилося чекати зовсім трохи.