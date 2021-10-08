Армін Лашет заявив про намір зрезиґнувати з керівництва ХДС.

Він визнав свою відповідальність за програш партії на останніх парламентських виборах.

 

 

Голова Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет (Armin Laschet) оголосив про плани провести перестановки в керівництві партії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. «Ми швидко здійснимо кадрове оновлення ХДС – від голови до президії і федерального керівництва», – заявив Лашет в четвер, сьомого жовтня, під час одного з внутрішньопартійних засідань в Берліні.

 

Лашет визнав свою відповідальність за поразку блоку ХДС/ХСС на виборах до Бундестаґу, які відбулися 26 вересня. За його словами, оновлення і керівництва, і самої партії відбудеться незалежно від статусу ХДС в найближчі чотири роки – партія може як піти в опозицію, так і увійти до коаліційного уряду. У разі якщо християнські партії ХДС і ХСС очолять уряд, на що шанси у них поки що не втрачені, Лашет готовий відмовитися від посади федерального канцлера. «Великий проєкт "Ямайка" (це коли до коаліції входять хадеки, ліберали і "зелені", – Z)  не повинен руйнуватися через одну особу», – заявив він.

 

Тим часом «зелені» і ліберали з Вільної демократичної партії вже розпочали зондувальні перемовини про можливе формування коаліції під керівництвом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Якщо ці консультації завершаться успіхом, канцлером Німеччини стане соціал-демократ, чинний міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz).

 

У той же час лідер лібералів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) зауважив, що коаліція вільних демократів з християнськими партіями і «зеленими», як і раніше залишається, «життєздатним варіантом». Однак, як запевнив генеральний секретар цієї партії Фолькер Віссінґ (Volker Wissing), коментуючи підсумки першої зустрічі з «зеленими» і СДПН, жодних паралельних перемовин ВДП вести не має наміру, і, відповідно, питань про те, що може означати зміна керівництва ХДС для можливого формування майбутнього уряду, не виникає.

 

26 вересня в Німеччині відбулися вибори до парламенту країни. Найбільше голосів (25,7%) отримала Соціал-демократична партія Німеччини. Друге місце з 24,1% голосів зайняв блок партій ХДС/ХСС. На третій і четвертій позиціях – «Союз-90/Зелені» з 14,8% і Вільна демократична партія з 11,5% голосів.

08.10.2021

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