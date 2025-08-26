Колишній віцеканцлер Німеччини Габек оголосив, що резиґнує з політики.

Він належав до партії «Союз90/Зелені» й вважався одним з найпалкіших прихильників допомоги Україні.

 

 

Колишній віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини (2021-2025 рр.), один з екслідерів партії «Союз90/Зелені» Роберт Габек оголосив, що резиґнує з політики і навіть тимчасово виїжджає з країни. Про це він розповів у інтерв’ю берлінській газеті Tageszeitung.

 

«Біографічно я рухаюся вперед, їдучи за кордон наступного року. Цього понеділка я повідомив Президію Бундестаґу, що першого вересня я складаю свої повноваження у Бундестазі», – заявив Габек.

 

Ще у лютому 2025 року на виборах до Бундестаґу «зелені» висували Габека кандидатом у бундесканцлери у разі перемоги. Але у результаті партія набрала на виборах лише 11,6%, погіршивши результат порівняно з попередніми виборами. Відтак «зелені» залишили уряд та пішли в опозицію.

 

«Наступного року я займатимуся дослідженнями, викладатиму і навчатимусь у різних закордонних дослідницьких та освітніх установах. Одна з них – Данський інститут міжнародних досліджень у Копенгагені. Друга – Каліфорнійський університет у Берклі. Але я співпрацюватиму і з іншими організаціями», – поділився своїми планами ексвіцеканцлер.

 

Габек розкритикував політиків з консервативних Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних спілок (ХДС/ХСС), передовсім бундесканцлера ФРН Фрідріха Мерца. За його словами, саме консерватори стали на заваді участі «зелених» у новій правлячій коаліції.

26.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Полтва
Олег Денисенко
Моє дитинство пройшло на берегах славної львівської річки Полтви. До середини 70-х років минулого століття вона вільно текла у своєму руслі на північній околиці міста...
22.08.25 | | Дискурси
Святкові концерти на "Віллі Грушевського"
23 серпня в День українського прапора та 24 серпня в День незалежності України в унікальній львівській локації просто неба — на віллі Грушевського (вул.Івана Франка, 154) — відбудуться два святкові концерти: виступ симфонічного оркестру та дуету Тараса Петриненка й Тетяни Горобець.
21.08.25 | | Штука
Яка ще недоречність?
Тарас Прохасько
Абсурд. Він тут. Він невіддільний від принципів соціалізації. Здоровий глузд стоїть за тим, що хочеться назвати абсурдом. І все ж – не милозвучно.
21.08.25 | | Дискурси
Малярські роздуми над прірвою кризи
Львівська мистецька галерея Shum Art Gallery (площа Старий Ринок, 7) запрошує на оглядини експозиції творів Любомира Медвідя "В житі. Над прірвою". Виставка триватиме до 7 вересня 2025 року.
21.08.25 | | Штука
Ми, євреї польські
Юліан Тувім
«В порожніх очницях його палає вогонь небезпечного гніву, а пальці стиснулися в кістлявий кулак. Він – наш вождь – буде диктувати нам наші закони й бажання»
20.08.25 | | Минуле
«Цвіт папороті» Євгена Лисика
У четвер, 21 серпня, о 15:00 Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відкриє виставку графічних і живописних робіт Євгена Лисика «Цвіт папороті», яка триватиме до 24 вересня 2025 року.
20.08.25 | | Штука
11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ • Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25 | | Штука
Доживемо до американського понеділка
Юрко ТИМЧУК
Потім пасувало б ще дочекатися п’ятниці, щоб хоч трохи зрозуміти – світ остаточно пустився берега чи то просто серпневе сонце голову напекло. Огляд подій тижня.
18.08.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.