Колишній віцеканцлер Німеччини Габек оголосив, що резиґнує з політики.

Він належав до партії «Союз90/Зелені» й вважався одним з найпалкіших прихильників допомоги Україні.

Колишній віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини (2021-2025 рр.), один з екслідерів партії «Союз90/Зелені» Роберт Габек оголосив, що резиґнує з політики і навіть тимчасово виїжджає з країни. Про це він розповів у інтерв’ю берлінській газеті Tageszeitung.

«Біографічно я рухаюся вперед, їдучи за кордон наступного року. Цього понеділка я повідомив Президію Бундестаґу, що першого вересня я складаю свої повноваження у Бундестазі», – заявив Габек.

Ще у лютому 2025 року на виборах до Бундестаґу «зелені» висували Габека кандидатом у бундесканцлери у разі перемоги. Але у результаті партія набрала на виборах лише 11,6%, погіршивши результат порівняно з попередніми виборами. Відтак «зелені» залишили уряд та пішли в опозицію.

«Наступного року я займатимуся дослідженнями, викладатиму і навчатимусь у різних закордонних дослідницьких та освітніх установах. Одна з них – Данський інститут міжнародних досліджень у Копенгагені. Друга – Каліфорнійський університет у Берклі. Але я співпрацюватиму і з іншими організаціями», – поділився своїми планами ексвіцеканцлер.

Габек розкритикував політиків з консервативних Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних спілок (ХДС/ХСС), передовсім бундесканцлера ФРН Фрідріха Мерца. За його словами, саме консерватори стали на заваді участі «зелених» у новій правлячій коаліції.