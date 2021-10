Нобеля з літератури отримав британський письменник з Занзібару Абдулразак Ґурна.

Його вшанували за «безкомпромісне і чуттєве викриття наслідків колоніалізму і долі біженців».

Британський письменник походженням зі Занзібару, який входить в сучасну Танзанію, Абдулразак Ґурна (Abdulrazak Gurnah) став лауреатом Нобелівської премії з літератури 2021 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на Нобелівський комітет Шведської академії наук, який оголосив своє рішення у четвер, сьомого жовтня.

Як наголошується в пресрелізі комітету, премія присуджена Ґурні «за його безкомпромісне і чуттєве проникнення в суть наслідків колоніалізму і долі біженців, які опинилися у вирі культур і континентів».

«Він був визнаний одним з провідних постколоніальних письменників Африки. У його оповіданнях є відсилання до Корану і [казок] "Тисячі і однієї ночі". Він перебуває в просторі між культурами, між життям, яке було, і тим, що притягує його. Але це невизначений стан, якого вже ніколи не подолати», – пояснив вибір Нобелівського комітету його голова Андерс Ульссон (Anders Olsson) на пресконференції в Академії.

Абдулразак Ґурна народився 1948 року на Занзібарі, який тоді був британською колонією, в родині мусульман арабського походження. Уже довгі роки він мешкає у Великій Британії. Ґурна викладає в Кентському університеті, є професором, літературознавцем, дослідником англомовної постколоніальної літератури.

Популярність Ґурна здобув як автор романів «Пам'ять про від'їзд» (Memory of Departure,1987), «Рай» (Paradise, 1994), «Біля моря» (By the Sea, 2001) тощо. Українською мовою їх, на жаль, не перекладено. Абдулразак Ґурна став четвертим уродженцем Африки, який здобув Нобелівську премію в царині літератури.

Минулого року Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з літератури американській поетці Луїзі Ґлюк (Louise Glück). Її вшанували «за її безпомилковий поетичний голос, який з суворою красою робить індивідуальне існування універсальним».

11 жовтня в Стокгольмі оголосять лауреатів Нобелівської премії з економіки. При цьому в п'ятницю, восьмого жовтня, в Осло назвуть володаря Нобелівської премії миру 2021 року.

Нагадаємо, що минулоріч розмір Нобелівської премії був збільшений з дев’яти до 10 мільйонів шведських крон (в перерахунку – близько 986 тисяч євро або 1,15 млн доларів). Вручення нагород цьогоріч, як і минулого року, відбудеться не в рамках загальної урочистій церемонії в Стокгольмі, а окремо – в тих країнах, де мешкають лауреати. Не буде й традиційного загального банкету в шведській столиці.