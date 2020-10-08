Нобеля з літератури здобула американка Луїза Ґлюк.

Цікаво, що експертне середовище зовсім не вважало її фавориткою.

 

 

Нобелівський комітет в Стокгольмі оголосив у четвер, восьмого жовтня, лауреата премії з літератури. Цьогоріч її присуджено американській поетці Луїзі Ґлюк (Louise Glück). Як зазначено в заяві Нобелівського комітету, оприлюдненій на його офіційній сторінці в Twitter, Луїзу Ґлюк вшанували «за її безпомилковий поетичний голос, який з суворою красою робить індивідуальне існування універсальним».

 

Це рішення було досить несподіваним для світової літературної спільноти. Цікаво, що букмекери взагалі не брали її до уваги. П'ятірка ж нобелівських фаворитів виглядала цього року таким чином: Маріз Конде, Людмила Улицька, Харукі Муракамі, Марґарет Етвуд, Нгугі Ва Тхіонго.

 

Минулого року Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з літератури відразу за два роки. Премія за 2019 рік дісталася австрійському письменнику і драматургу Петеру Гандке «за важливу роботу, яка з лінгвістичною геніальністю досліджувала межі і особливості людського існування». Нагороди за 2018 рік удостоїлася польська письменниця українського походження Ольга Токарчук з формулюванням за «наративну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю репрезентує перетин меж як форму життя».

 

Традиційно саме літературна Нобелівська премія викликає найбільший резонанс у громадськості й експертів.

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