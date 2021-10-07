В Україні виявили 15 тисяч захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 15 125 нових захворювань на коронавірусну хворобу. Це найвища кількість добових випадків, починаючи із 22 квітня (тоді виявили 16 235).
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.
Лідерами за числом активних захворювань на ковід є Харківщина (16 931), Львівщина (13 382), Одещина (12 983), Дніпропетровщина (12 587) та Київ (10 541).
За минулу добу шпиталізували 3541 особу.
Учора зафіксували 314 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 497 643 особи.
Померло 57 840 людей.
Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)07.10.2021