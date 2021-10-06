Прем'єрміністр готується до оголошення "червоних" зон.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів готується внести декілька областей у "червону" зону епідеміологічної небезпеки.

Про це Шмигаль оголосив на засіданні уряду в середу, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Найближчими днями декілька областей можуть потрапити у "червону" зону", - сказав Шмигаль.

Це означає, як наголосив прем'єр, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів будуть повністю вакциновані.

"Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально. У працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність ковід-сертифікатів", - додав Шмигаль.