Нобелівську премію з хімії 2021 року присудили за асиметричний органокаталіз.

Лауреатами стали двоє американських науковців.

 

 

Лауреатами Нобелівської премії з хімії в 2021 році стали двоє американських вчених Беньямін Ліст (Benjamin List) і Девід Макміллан (David MacMillan). Їх вшанували «за розвиток асиметричного органокаталізу». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на Нобелівський комітет, який оголосив своє рішення у середу, шостого жовтня.

 

Під «асиметричним органокаталізом» мається на увазі створення каталізаторів, які дозволяють використовувати методи класичної органічної хімії для отримання так званих «хіральних» з'єднань – таких, які не ідентичні своїм дзеркальним відображенням. До поширення таких каталізаторів хіральні сполуки в основному отримували майже виключно біологічним шляхом або очищали з великими труднощами зі сумішей.

 

Напередодні було оголошено імена лауреатів Нобелівської премії з фізики, ними стали німецький науковець Клаус Гассельман (Klaus Hasselmann), італієць Джорджо Парізі (Giorgio Parisi) і американець японського походження Сюкуро Манабе (Syukuro Manabe). Гассельман і Манабе нагороджені за «фізичне моделювання земного клімату, кількісний аналіз варіацій і надійний прогноз ґлобального потепління». Парізі удостоєний премії за «відкриття того, як безлад і флуктуації взаємодіють у фізичних системах на вимірах від атомів до планет».

 

У перший день «нобелівського тижня», четвертого жовтня, названі лауреати Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини за 2021 рік. Ними стали американські вчені Девід Джуліус (David Julius) і Ардем Патапутян (Ardem Patapoutian) «за відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів».

 

Рік тому Нобелівська премія з хімії була присуджена двом жінкам-науковицям: Емманюель Шарпантьє (Emmanuelle Charpentier) з Франції і Дженніфер Дудні (Jennifer A. Doudna) зі Сполучених Штатів. Їх вшанували за відкриття генетичних ножиць CRISPR / Cas9 – методу редагування генома, за допомогою якого можлива зміна ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів.

 

Сьомого жовтня в Стокгольмі оголосять лауреатів Нобелівської премії з літератури, а 11 жовтня назвуть лауреата премії з економіки. При цьому в п'ятницю, восьмого жовтня, в Осло назвуть володаря Нобелівської премії миру.

 

Розмір Нобелівської премії в 2020 році був збільшений з дев’яти до 10 мільйонів шведських крон (в перерахунку – близько 986 тисяч євро або 1,15 млн доларів). Вручення нагород цьогоріч, як і минулого року, відбудеться не в рамках загальної урочистій церемонії в Стокгольмі, а окремо – в тих країнах, де мешкають лауреати. Не буде й традиційного загального банкету в шведській столиці.

06.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Творимо духовну матрицю
Дмитро Кацал
Це буде Національний молодіжний центр хорової культури! Тут буде колотитися життя на перспективу, щоб все робилось швидко, якісно, як тепер робиться у «Дударику» концертна програма: ґрунтовно, змістовно, раз і назавжди!
05.10.21 | | Штука
Замінники цукру провокують сильніший апетит
У жінок та людей з надлишковою вагою некалорійні замінники цукру посилюють тягу до їжі.
05.10.21 | | Наука
Уроки булінгу
Юрко ТИМЧУК
Для сучасної лексики термін "цькування" надто вишуканий, тому краще використовувати дієслова "щемити" або "чмирити". Огляд подій тижня
04.10.21 | | Україна
Нобель з медицини – за дослідження відчуттів температури та дотику
Нобелівську премію з фізіології та медицини 2021 року присудили Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну.
04.10.21 | | Наука
Дощ у Чорткові
Василь МАХНО
Ми живемо поміж слів і дощів, інколи вони ллються на нас суцільним, нестримним потоком
02.10.21 | | Дискурси
Що в основі реальності – речі чи відносини?
Джон Горґан
Релігія і фізика мають спільне переконання, що вся реальність зводиться до єдиної першооснови. Чи є альтернатива ідеалізму та матеріалізму?
02.10.21 | | Наука
Перед зривом: вибір жінки
Олеся Ісаюк
Персоніфікація країни через жіночий образ не є чимось дивним. Так само є стандартним сюжет про ренегатство через любов до “чужинки”. Чайковський використав обидва.
01.10.21 | | Україна
Не смійте називати романський народ валахами чи румунами
«Народи австрійської держави, хотя так різно­родні, суть перед лицем уставних законів всі рівні собі, іно рівноправність єсть нам всім запоручена». Боротьба з гейтспічем 1850 року
01.10.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.