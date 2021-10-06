Нобелівську премію з хімії 2021 року присудили за асиметричний органокаталіз.

Лауреатами стали двоє американських науковців.

Лауреатами Нобелівської премії з хімії в 2021 році стали двоє американських вчених Беньямін Ліст (Benjamin List) і Девід Макміллан (David MacMillan). Їх вшанували «за розвиток асиметричного органокаталізу». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на Нобелівський комітет, який оголосив своє рішення у середу, шостого жовтня.

Під «асиметричним органокаталізом» мається на увазі створення каталізаторів, які дозволяють використовувати методи класичної органічної хімії для отримання так званих «хіральних» з'єднань – таких, які не ідентичні своїм дзеркальним відображенням. До поширення таких каталізаторів хіральні сполуки в основному отримували майже виключно біологічним шляхом або очищали з великими труднощами зі сумішей.

Напередодні було оголошено імена лауреатів Нобелівської премії з фізики, ними стали німецький науковець Клаус Гассельман (Klaus Hasselmann), італієць Джорджо Парізі (Giorgio Parisi) і американець японського походження Сюкуро Манабе (Syukuro Manabe). Гассельман і Манабе нагороджені за «фізичне моделювання земного клімату, кількісний аналіз варіацій і надійний прогноз ґлобального потепління». Парізі удостоєний премії за «відкриття того, як безлад і флуктуації взаємодіють у фізичних системах на вимірах від атомів до планет».

У перший день «нобелівського тижня», четвертого жовтня, названі лауреати Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини за 2021 рік. Ними стали американські вчені Девід Джуліус (David Julius) і Ардем Патапутян (Ardem Patapoutian) «за відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів».

Рік тому Нобелівська премія з хімії була присуджена двом жінкам-науковицям: Емманюель Шарпантьє (Emmanuelle Charpentier) з Франції і Дженніфер Дудні (Jennifer A. Doudna) зі Сполучених Штатів. Їх вшанували за відкриття генетичних ножиць CRISPR / Cas9 – методу редагування генома, за допомогою якого можлива зміна ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів.

Сьомого жовтня в Стокгольмі оголосять лауреатів Нобелівської премії з літератури, а 11 жовтня назвуть лауреата премії з економіки. При цьому в п'ятницю, восьмого жовтня, в Осло назвуть володаря Нобелівської премії миру.

Розмір Нобелівської премії в 2020 році був збільшений з дев’яти до 10 мільйонів шведських крон (в перерахунку – близько 986 тисяч євро або 1,15 млн доларів). Вручення нагород цьогоріч, як і минулого року, відбудеться не в рамках загальної урочистій церемонії в Стокгольмі, а окремо – в тих країнах, де мешкають лауреати. Не буде й традиційного загального банкету в шведській столиці.