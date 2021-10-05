Посол Грузії поінформував МЗС України про затримання Саакашвілі.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у понеділок прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі.

Про це повідомила пресова служба Міністерства закордонних справ України.

"Георгій Закарашвілі запевнив у готовності докласти максимальних зусиль для активного розвитку двостороннього співробітництва України та Грузії, поінформував про обставини та підстави затримання Саакашвілі", – йдеться у повідомленні.

Боднар порушив питання про затримання в Грузії Саакашвілі, наголосив на необхідності повного дотримання його законних прав та інтересів. "Заступник міністра подякував грузинській стороні за надання дозволу на відвідання 4 жовтня Міхеіла Саакашвілі українським консулом для надання йому консульської і правової допомоги", – зазначили в МЗС.

Співрозмовники обговорили актуальні питання відносин України та Грузії, регіональну безпеку. Вони підтвердили необхідність посилення взаємодії для протидії спільним викликам.