 «Північний потік-2» почали заповняти технічним газом.

«Газпром» сподівається отримати дозвільні документи на першу нитку газогону до кінця жовтня, а на другу – до кінця року.

 

 

Російський концерн «Газпром» почав заповнювати газом першу нитку газогону «Північний потік-2». Про це повідомив телеканал ARD з покликом на інформацію компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Вже до кінця року газогін буде цілковито технічно готовим до комерційного використання. Проте для його запуску потрібно отримати офіційну сертифікацію від влади Німеччини.

 

«З четвертого жовтня перша нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування», – йдеться в повідомленні оператора трубопроводу Nord Stream 2 AG, який належить «Газпрому».

 

Експерти припускають, що Nord Stream 2 AG зуміють отримати всі дозвільні документи на комерційне використання першої нитки газогону вже до кінця жовтня. Відтак перший російський газ зразу ж зможе бути доставлений до німецької землі Мекленбурґ-Передня Померанія дном Балтійського моря. До кінця року, за підрахунками представнків Nord Stream 2 AG, може бути транспортовано 5,6 мільярдів кубічних метрів газу. Загалом же потужності двох ниток «Північного потоку-2» розраховані на  транспортування 55 кубометрів газу річно.

 

Будівництво газогону «Північний потік-2» офіційно завершилося 10 вересня. Проект реалізовувався понад три роки й за цей час спровокував низку скандалів, санкцій і судових розглядів.

 

Будівництво газогону викликало опір з боку США й України. Київ вважає, що Москва намагаються використати альтернативний трубопровід для тиску на Україну, територію якої зараз йде транзит російського газу в Європу.

05.10.2021

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