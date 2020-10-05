Вірусологи зі США і Великої Британії здобули Нобеля з медицини.

Їх вшанували за відкриття вірусу гепатиту С.

Найвищу нагороду за наукові досягнення в царині фізіології і медицини розділять американські вірусологи Гарві Олтер (Harvey J. Alter), Чарльз Райс (Charles M. Rice) і британець Майкл Гаутон (Michael Houghton) за відкриття вірусу гепатиту С. Про це Нобелівський комітет повідомив у понеділок, 5 жовтня, на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Цей вірус призводить до непомітного, але хронічного захворювання. Він є однією з головних причин раку і цирозу печінки. Щорічно через вірус у світі помирають 400 тисяч осіб.

2019 року Нобелівську премію з медицини отримали американець Вільям Кейлін-молодший, Британець Пітер Реткліфф і американець Ґреґґ Семенза за дослідження того, «як клітини відчувають доступність кисню і адаптуються до нього». Роком раніше лауреатами стали американець Джеймс Еллісон і японець Тасуку Хондзе за відкриття імунотерапії ракових пухлин, яку проводять шляхом пригнічення негативної імунної реґуляції.

Премію в галузі фізіології і медицини присуджує Королівський Каролінський медико-хірургічний інститут Стокгольма. У його Нобелівську асамблею входить 50 осіб. Загалом Нобелівську премію з медицини вручали вже 110 разів, її лауреатами до 2019 року включно стали 219 осіб, з них лише 12 жінок.

У вівторок, шостого жовтня, Нобелівський комітет назве лауреатів премії з фізики, сьомого жовтня – з хімії, восьмого жовтня – з літератури, 12 жовтня – з економіки. А дев’ятого жовтня стане відоме ім'я лауреата Премії миру.

Цьогоріч розмір Нобелівської премії збільшено з дев’яти до десяти мільйонів шведських крон (в перерахунку близько 956 тисяч євро). Через пандемію захворювання на COVID-19 змінила також формат традиційна церемонія вручення нагород. Зокрема, вона стане менш публічною і без традиційного банкету.