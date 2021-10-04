Україна призупинила закачування газу до ПСГ.

 

Україна призупинила закачування природного газу до своїх підземних сховищ.

 

 

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

 

Так, якщо 1 жовтня закачування в "підземки" становило 13,94 млн куб. м, то 2 жовтня воно знизилося до 0,61 млн куб. м, а 3 жовтня впало до нуля.

 

На припинення закачування вплинуло зупинення російським "Газпромом" транзиту природного газу через Україну в напрямку Угорщини з 1 жовтня 2021 року, оскільки імпорт газу з Угорщини в Україну відбувався шляхом віртуального реверсу, зазначила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

1 жовтня "Укртрансгаз" повідомив, що Україна наближається до початку опалювального сезону із обсягами газу в ПСГ, достатніми для стабільного проходження зими. Станом на 1 жовтня 2021 року Оператор газосховищ України уже накопичив у ПСГ 18,7 млрд куб. м газу. 

 

"Для порівняння, середній рівень наповнення газосховищ на початку опалювальних сезонів з 2011 по 2019 роки сягав 17,9 млрд куб. м, а мінімальний опускався до 14,5 млрд куб. м у 2016-му. Наразі Оператор газосховищ продовжує закачування газу до ПСГ. Тривалість періоду закачування у жовтні залежатиме від погодних умов та температури повітря в Україні", - йшлося у прес-релізі.

 

04.10.2021

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