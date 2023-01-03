До Німеччини прибув перший танкер зі зрідженим газом зі США.

Запрацював перший термінал у парі зі судном, яке здійснює регазифікацію LNG.

 

 

У Німеччині у вівторок, третього січня, до єдиного відкритого терміналу з прийняття зрідженого газу (LNG) доставили першу партію газу зі Сполучених Штатів. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на інформацію німецького енергетичного концерну Uniper.

 

Танкер Maria Energy з вантажем LNG пришвартувався до терміналу у Вільгельмсгафені. Потім зріджений газ перевантажили на спеціальне судно Höegh Esperanza, де його буде перетворено на газоподібну форму. Після цього газ запустять у німецьку газопровідну мережу.

 

Плавучий термінал для прийому LNG у Вільгельмсгафені було відкрито поряд із цілою низкою аналогічних об'єктів зовсім недавно. Канцлер Німеччини Олаф Шольц урочисто відкрив установку в середині грудня, коли до нього пришвартувалося 300-метрове судно Höegh Esperanza, яке спеціалізується на перетворенні LNG назад у газ. Потужність регазифікації цього судна становить п’ять мільярдів кубометрів на рік.

 

Досі Німеччина була єдиною великою країною Європейської Унії, яка, попри наявність виходів до двох морів, не мала на своїй території інфраструктури для прийняття зрідженого газу. Уряд ФРН на тлі війни Росії проти України та припинення постачання природного газу з РФ форсував створення інфраструктури для імпорту LNG. До відкриття готуються ще чотири плавучі термінали. Паралельно у Любміні запущено в експлуатацію ще один приватний проєкт.

03.01.2023

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