Євроунія планує створити військову навчальну місію в Україні.

Вона мала б стати реакцією Європи на російську агресію та засвідчила б солідарність з Україною.

 

 

У зв'язку з триваючою напруженістю у відносинах між Києвом і Москвою Європейська Унія розглядає можливість створення своєї місії з військової підготовки в Україні. Про це йдеться у статті в німецькій газеті Welt am Sonntag під назвою «ЄУ розмірковує над мілітарною місією в Україні» (EU erwägt militärische Mission in der Ukraine), опублікованій в неділю, третього жовтня.

 

За інформацією, якою диспонує видання, Європейська служба зовнішніх зв'язків у своєму внутрішньому робочому документі позначила призначення такої програми з вишколу українських офіцерів.

 

«Така місія стала б висловленням солідарності з Україною з огляду на триваючу військову активність Російської Федерації на кордонах з Україною і в незаконно анексованому Криму», – цитує газета витяг з документа.

 

На додаток до потенційної незалежної місії військового вишколу, зовнішньополітичне відомство Євроунії під керівництвом Жозепа Борреля також згадує інші способи, за допомогою яких ЄУ могла б зробити свій внесок у поліпшення можливостей української армії. У тому числі може бути розширена чинна з 2014 року консультативна місія з реформування цивільного сектору безпеки, говориться в проєкті документа.

 

За даними Welt am Sonntag, в Брюсселі цей документ недавно вперше обговорили на рівні Комітету з політики і безпеки. Як повідомляє видання, на створення незалежної місії з військової підготовки особливо наполягають Естонія, Латвія і Литва, а також Польща, Румунія і Словаччина. У цьому їх підтримують Швеція і Фінляндія. Наприкінці липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр оборони України Андрій Таран у конфіденційному листі Жозепові Боррелю вже просили ЄУ про організацію військово-навчальної місії.

03.10.2021

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