На Львівщині понад тисяча випадків ковіду вперше за п'ять місяців.

 

Статистика добових захворювань на COVID-19 в Україні третю добу поспіль перевищує 11-тисячний показник. Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 809 випадків ковіду.

 

Динаміка захворювань на ковід в Україні (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я.

 

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували на Харківщині (1159 захворювань, третю добу поспіль поза тисячу) та на Львівщині (1102 захворювання; максимум за п'ять місяців). Висока кількість захворювань і у Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

 

Учора шпиталізували 2692 особи.

 

Зафіксовано 203 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 447 222 особи.

 

Померло 56 649 людей.

 

02.10.2021

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