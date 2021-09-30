Галицькі хроніки COVID-19: 30 вересня.

Станом на 09:00 30 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 318 002 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1729 нових випадків: 927 – на Львівщині, 434 – на Тернопіллі (проведено 1619 ПЛР-досліджень) та 368 – на Івано-Франківщині (проведено 903 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 27 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 17 людей померло у Львівській області, четверо – в Тернопільській області, шестеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 вересня (09:00): 76 265 випадків, 434 нових

Тернопіль – 114 осіб

Бережанський район – 8 осіб

Борщівський район – 46 осіб

Бучацький район – 19 осіб

Гусятинський район – 48 осіб

Заліщицький район – 31 особа

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 18 осіб

Кременецький район – 17 осіб

Козівський район – 12 осіб

Підволочиський район – 6 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 28 осіб

Тернопільський район – 25 осіб

Чортківський район – 25 осіб

Шумський район – 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 вересня (09:00): 150 114 випадків, 927 нових

Львів – 351 осіб

Бродівський район – 4 особи

Буський район – 38 осіб

Городоцький район – 9 осіб

Дрогобицький район – 45 осіб

Жидачівський район – 36 осіб

Жовківський район – 82 осіб

Золочівський район – 6 осіб

Кам’янка-Бузька район – 20 осіб

Миколаївський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 107 осіб

Радехівський район – 23 особи

Самбірський район – 25 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 52 особи

Старосамбірський район – 21 особа

Стрийський район – 26 осіб

Турківський район – 9 осіб

Яворівський район – 59 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 вересня (09:00): 91 623 випадки, 368 нових

Івано-Франківськ – 78 осіб

Богородчанський район – 9 осіб

Верховинський район – 7 осіб

Галицький район – 23 особи

Городенківський район – 24 особи

Долинський район – 11 осіб

Калуський район – 27 осіб

Коломийський район – 35 осіб

Косівський район – 40 осіб

Надвірнянський район – 43 особи

Снятинський район – 37 осіб

Тисменицький район – 14 осіб

Тлумацький район – 12 осіб

Рогатинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.