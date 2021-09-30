Галицькі хроніки COVID-19: 30 вересня.

Станом на 09:00 30 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 318 002 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1729 нових випадків: 927 – на Львівщині, 434 – на Тернопіллі (проведено 1619 ПЛР-досліджень) та 368 – на Івано-Франківщині (проведено 903 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 27 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 17 людей померло у Львівській області, четверо – в Тернопільській області, шестеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 вересня (09:00): 76 265 випадків, 434 нових
Тернопіль – 114 осіб
Бережанський район – 8 осіб
Борщівський район – 46 осіб
Бучацький район – 19 осіб
Гусятинський район – 48 осіб
Заліщицький район – 31 особа
Збаразький район – 13 осіб
Зборівський район – 18 осіб
Кременецький район – 17 осіб
Козівський район – 12 осіб
Підволочиський район – 6 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 28 осіб
Тернопільський район – 25 осіб
Чортківський район – 25 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 вересня (09:00): 150 114 випадків, 927 нових
Львів – 351 осіб
Бродівський район – 4 особи
Буський район – 38 осіб
Городоцький район – 9 осіб
Дрогобицький район – 45 осіб
Жидачівський район – 36 осіб
Жовківський район – 82 осіб
Золочівський район – 6 осіб
Кам’янка-Бузька район – 20 осіб
Миколаївський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 107 осіб
Радехівський район – 23 особи
Самбірський район – 25 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 52 особи
Старосамбірський район – 21 особа
Стрийський район – 26 осіб
Турківський район – 9 осіб
Яворівський район – 59 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 вересня (09:00): 91 623 випадки, 368 нових
Івано-Франківськ – 78 осіб
Богородчанський район – 9 осіб
Верховинський район – 7 осіб
Галицький район – 23 особи
Городенківський район – 24 особи
Долинський район – 11 осіб
Калуський район – 27 осіб
Коломийський район – 35 осіб
Косівський район – 40 осіб
Надвірнянський район – 43 особи
Снятинський район – 37 осіб
Тисменицький район – 14 осіб
Тлумацький район – 12 осіб
Рогатинський район – 2 особи
Рожнятівський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
30.09.2021