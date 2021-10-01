Польща пролонґувала надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

Причиною його запровадження були провокації білоруської влади з використанням міґрантів з Близького Сходу.

 

 

Сейм Республіки Польща – нижня палата польського парламенту – затвердив рішення уряду про пролонгацію надзвичайного стану, запровадженого в реґіонах на кордоні з Білоруссю через провокації білоруської влади з використанням біженців з Близького Сходу та Центральної Азії. Голосування було проведено пізно увечері в четвер, 30 жовтня. За подовження НС виступили 237 депутатів, проти були 179, утримався 31. Про це повідомив інформаційний портал Onet.

 

Надзвичайний стан було введено Польщею ще третього вересня в прикордонній зоні шириною три кілометри. Це рішення торкнулося 115 населених пунктів в Підляському воєводстві і 68 – в Люблінському. Зокрема, воно означає заборону на проведення масових і розважальних заходів, чергування поліції в посиленому режимі, перевірку документів. На зазначеній території не можуть перебувати особи, які там не мешкають, не працюють або навчаються.

 

НС був оголошений в Польщі на 30 днів. Розпорядження мало втратить силу на початку жовтня. Згідно з польським законодавством влада може подовжити його тільки на 60 днів.

 

Головною причиною запровадження такого режиму польський уряд назвав кризову ситуацію на кордоні з Білоруссю, який намагаються масово перетнути міґранти з Близького Сходу та Центральної Азії. Причому до кордону їх підвозить транспорт, організований білоруською владою. А білоруські прикордонники дають їм «зелений коридор» для проходу на польську територію.

 

З серпня до Польщі намагалися пробратися майже 10 тисяч нелеґальних міґрантів. Польські прикордонники запобігли понад 8,5 тисячам таких спроб. 1,2 тис. міґрантів затримано, нині вони перебувають в спеціальних центрах в Польщі. Встановлено, що близько півсотні з них можуть становити загрозу для безпеки країни, оскільки пов'язані з терористичними організаціями і злочинними угрупованнями.

 

Влада республіки покладає відповідальність за те, що відбувається на білоруське керівництво, яке сприяє перевезенню біженців в свою країну, а потім відправляє їх через кордон з Польщею, Литвою та Латвією, аби спровокувати міґраційну кризу в Європі. Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна служила бар'єром на шляху перекидання нелеґальних міґрантів до ЄУ, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ не бачить потреби продовжувати це робити.

01.10.2021

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