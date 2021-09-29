Галицькі хроніки COVID-19: 29 вересня.

 

Станом на 09:00 29 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 316 206 хворих на сovid-19. За минулу добу – 826 нових випадків: 458 – на Львівщині (проведено 2539 ПЛР-досліджень), 134 – на Тернопіллі (проведено 1715 ПЛР-досліджень) та 234 – на Івано-Франківщині (проведено 1028 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 11 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: шестеро людей померло в Тернопільській області, п'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 вересня (09:00): 75 831 випадок, 134 нових

 

Тернопіль – 53 особи

Бережанський район – 1 особа

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 24 особи

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 11 осіб

Зборівський район – 14 осіб

Кременецький район – 11 осіб

Козівський район – 1 особа

Лановецький район – 14 осіб

Теребовлянський район – 13 осіб

Тернопільський район – 23 особи

Підволочиський район – 10 осіб

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 вересня (09:00): 149 187 випадків, 458 нових

 

Львів – 167 осіб

Бродівський район – 6 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 12 осіб

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 16 осіб

Золочівський район – 20 осіб

Кам'янко-Бузький район – 32 особи

Миколаївський район – 13 осіб

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 26 осіб

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 19 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 54 особи

Старосамбірський район – 26 осіб

Стрийський район – 24 особи

Турківський район – 8 осіб

Яворівський район – 2 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 вересня (09:00): 91 255 випадків, 234 нових

 

Івано-Франківськ – 32 особи

Богородчанський район – 3 особи

Верховинський район – 2 особи

Галицький район – 9 осіб

Городенківський район – 15 осіб

Долинський район – 27 осіб

Калуський район – 26 осіб

Коломийський район – 33 особи

Косівський район – 32 особи

Надвірнянський район – 10 осіб

Снятинський район –  2 особи

Рогатинський район  – 12 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Тлумацький район – 17 осіб

Тисменицький район – 10 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

29.09.2021

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