Галицькі хроніки COVID-19: 29 вересня.

Станом на 09:00 29 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 316 206 хворих на сovid-19. За минулу добу – 826 нових випадків: 458 – на Львівщині (проведено 2539 ПЛР-досліджень), 134 – на Тернопіллі (проведено 1715 ПЛР-досліджень) та 234 – на Івано-Франківщині (проведено 1028 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 11 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: шестеро людей померло в Тернопільській області, п'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 вересня (09:00): 75 831 випадок, 134 нових
Тернопіль – 53 особи
Бережанський район – 1 особа
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 24 особи
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 11 осіб
Зборівський район – 14 осіб
Кременецький район – 11 осіб
Козівський район – 1 особа
Лановецький район – 14 осіб
Теребовлянський район – 13 осіб
Тернопільський район – 23 особи
Підволочиський район – 10 осіб
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 вересня (09:00): 149 187 випадків, 458 нових
Львів – 167 осіб
Бродівський район – 6 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 12 осіб
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 16 осіб
Золочівський район – 20 осіб
Кам'янко-Бузький район – 32 особи
Миколаївський район – 13 осіб
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 26 осіб
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 19 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 54 особи
Старосамбірський район – 26 осіб
Стрийський район – 24 особи
Турківський район – 8 осіб
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 вересня (09:00): 91 255 випадків, 234 нових
Івано-Франківськ – 32 особи
Богородчанський район – 3 особи
Верховинський район – 2 особи
Галицький район – 9 осіб
Городенківський район – 15 осіб
Долинський район – 27 осіб
Калуський район – 26 осіб
Коломийський район – 33 особи
Косівський район – 32 особи
Надвірнянський район – 10 осіб
Снятинський район – 2 особи
Рогатинський район – 12 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Тлумацький район – 17 осіб
Тисменицький район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.29.09.2021