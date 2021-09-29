Завбачливі росіяни вдаються до «вакцинного туризму» до Європи.

Лише таким чином їм вдається отримати заштрик нормальним препаратом проти коронавірусу, а не «Супутником V».

 

 

Росіяни за останні кілька місяців почали активно займатися «вакцинним туризмом». Вони їздять до країн Європи, де можна зробити собі щеплення вакциною, схваленою Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Про це повідомляє російський інформаційний портал «Фонтанка.Ру».

 

Попит на такі поїздки пов'язаний з тим, що перспектива визнання російської вакцини ВООЗ залишається туманною: терміни схвалення «Спутника V» організацією постійно відсуваються. Тому росіяни, вакциновані рідним препаратом вважаються нещепленими в більшості країн Європейської Унії та інших західних державах.

 

Водночас у самій Росії досі не зареєстрована жодна з іноземних вакцин. Відтак зробити легальне щеплення ними всередині країни неможливо. «Вакцинний туризм» для росіян став спробою вибратися з цієї пастки.

 

Російські туристичні агентства навіть почали пропонувати пакетні «вакцинні тури». Поїздки за заштриком від COVID-19 пропонують, зокрема, такі російські туроператори: «Русский Экспресс», «ВЕДИ Групп» и BSI Group. В рекламах досить детально описуються умови таких поїздок і самі тури. Поява цих турів за часом збіглася зі заявою ВООЗ про те, що досі у організації є претензії до виробництва «Спутника V» і це затягує терміни його схвалення.

 

Найбільше таких турів – до Німеччини, де можна отримати одиночний заштрик Johnson&Johnson або два заштрики Pfizer/Biontech. На одну особу тур коштує від 100 до 200 тисяч рублів.

 

Цікаво, що щеплені західною вакциною росіяни не вважатимуться в Росії вакцинованими. Відтак на батьківщині для уникнення карантинних проблем їм доведеться або на свій страх і ризик привитися ще й «Спутником V», або придбати відповідний сертифікат про вакцинацію.

29.09.2021

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