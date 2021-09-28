Галицькі хроніки COVID-19: 28 вересня.

Станом на 09:00 28 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 315 380 хворих на сovid-19. За минулу добу – 692 нові випадки: 427 – на Львівщині (проведено 1377 ПЛР-досліджень), 134 – на Тернопіллі та 131 – на Івано-Франківщині (проведено 893 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 24 летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 13 людей померло у Львівській області, семеро – в Тернопільській області, четверо в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 вересня (09:00): 75 630 випадків, 134 нових

Тернопіль – 37 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 9 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 7 осіб

Чортківський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 вересня (09:00): 148 729 випадків, 427 нових

Львів – 185 осіб

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 11 осіб

Городоцький район – 12 осіб

Дрогобицький район – 14 осіб

Жидачівський район – 9 осіб

Жовківський район – 6 осіб

Золочівський район – 10 осіб

Кам'янко-Бузький район – 16 осіб

Миколаївський район – 10 осіб

Мостиський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 4 особи

Радехівський район – 10 осіб

Самбірський район – 34 особи

Сокальський район – 34 особи

Старосамбірський район – 17 осіб

Стрийський район – 1 особа

Турківський район – 13 осіб

Яворівський район – 33 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 вересня (09:00): 91 021 випадок, 131 новий

Івано-Франківськ – 44 особи

Богородчанський район – 1 особа

Галицький район – 1 особа

Городенківський район – 5 осіб

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 17 осіб

Коломийський район – 10 осіб

Косівський район – 16 осіб

Надвірнянський район – 16 осіб

Рогатинський район – 4 особи

Рожнятівський район – 3 особи

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 10 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.