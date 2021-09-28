Галицькі хроніки COVID-19: 28 вересня.

Станом на 09:00 28 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 315 380 хворих на сovid-19. За минулу добу – 692 нові випадки: 427 – на Львівщині (проведено 1377 ПЛР-досліджень), 134 – на Тернопіллі та 131 – на Івано-Франківщині (проведено 893 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 24 летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 13 людей померло у Львівській області, семеро – в Тернопільській області, четверо в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 вересня (09:00): 75 630 випадків, 134 нових
Тернопіль – 37 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 9 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 7 осіб
Чортківський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 вересня (09:00): 148 729 випадків, 427 нових
Львів – 185 осіб
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 11 осіб
Городоцький район – 12 осіб
Дрогобицький район – 14 осіб
Жидачівський район – 9 осіб
Жовківський район – 6 осіб
Золочівський район – 10 осіб
Кам'янко-Бузький район – 16 осіб
Миколаївський район – 10 осіб
Мостиський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 4 особи
Радехівський район – 10 осіб
Самбірський район – 34 особи
Сокальський район – 34 особи
Старосамбірський район – 17 осіб
Стрийський район – 1 особа
Турківський район – 13 осіб
Яворівський район – 33 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 вересня (09:00): 91 021 випадок, 131 новий
Івано-Франківськ – 44 особи
Богородчанський район – 1 особа
Галицький район – 1 особа
Городенківський район – 5 осіб
Долинський район – 2 особи
Калуський район – 17 осіб
Коломийський район – 10 осіб
Косівський район – 16 осіб
Надвірнянський район – 16 осіб
Рогатинський район – 4 особи
Рожнятівський район – 3 особи
Снятинський район – 1 особа
Тисменицький район – 10 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
28.09.2021