СБУ оголосила підозру трьом особам зі середовища "партії Шарія".

Служба безпеки України оголосила про підозру трьом особам, причетним до протиправної діяльності, пов’язаної з реєстрацією політичної партії "Партія Шарія".

Як інформує пресова служба СБУ, підозри оголошено за ч.2 ст.205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

"У СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії «Об’єднана Україна» у політичну партію «Партія Шарія» та до фальшування протоколів засідань цієї «політичної сили» задля обрання «потрібних керівників партії»", – пояснили в СБУ.

Минулого тижня аналогічну підозру отримала ще одна "керівниця партії Шарія".

Як раніше встановили правоохоронці, Віктор Шарій, на якого зареєстровано "Партію Шарія", заявив, що не має жодного відношення до діяльності цієї організації і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. Отримав за це грошову винагороду розміром у $500.

Правоохоронці передають матеріали до суду для обрання запобіжних заходів усій четвірці.

Провадженням займаються Департамент захисту національної державності, Головне управління СБУ у Києві та Київській області, Київська міська прокуратура.